Trump dice que poseedores de boletos para Mundial 2026 tendrán prioridad para pedir visas

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca

17 nov (Reuters) -El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos está estableciendo un sistema de programación de citas prioritarias para los extranjeros con boletos para los partidos del Mundial del próximo año que se jugarán en el país.

"He ordenado a mi Gobierno que haga todo lo que esté a su alcance para que la Copa Mundial 2026 sea un éxito sin precedentes", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval al anunciar el nuevo sistema de programación de citas.

Dijo que los partidos de fútbol podrían reportar 30.000 millones de dólares a Estados Unidos y generar unos 200.000 puestos de trabajo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el Departamento de Estado seguiría examinando a todos los viajeros, pero que había añadido 400 funcionarios consulares para hacer frente al aumento de la demanda de visados.

El Mundial de 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

