El Papa reclamó a Europa "colaboración" frente a los migrantes y pidió por los derechos de la mujer

El papa Francisco pidió hoy que la Unión Europea (UE) tenga una "política de colaboración" para la gestión de migrantes y que no deje la "responsabilidad" a los países del Mediterráneo, al tiempo que animó al mundo a "continuar luchando" por los derechos de la mujer y reconoció la existencia de resistencias dentro de la Iglesia a la lucha contra los casos de abusos de parte del clero.

"Los migrantes van acogidos, acompañados, promovidos e integrados; si no se pueden hacer estos cuatro pasos el trabajo no llega a ser bueno, hay que llegar a la integración", planteó el pontífice en conferencia de prensa al regreso de Bahréin al ser consultado sobre la gestión de la migración en momentos en que Italia presiona al resto del Continente para que acepte cuotas de personas antes de permitir los desembarcos en sus puertos.

Para el Papa, en ese contexto, "cada gobierno de la Unión Europea debe ponerse de acuerdo sobre cuántos puede recibir, si no son solo cuatro países los que reciben: Chipre Grecia Italia y España".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El reclamo de Francisco se produjo en sintonía con los pedidos de la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que exige un acuerdo continental antes de extender el permiso de desembarco a todos los rescatados en altamar más allá de mujeres, niños y personas enfermas.

Meloni, a la cabeza de un Gobierno de derecha que tiene en su gabinete al antiinmigración Matteo Salvini como ministro de Infraestructura, insiste en que los barcos de las ONG deben llevar las personas que rescatan a los países del cual es su bandera.

"La vida hay que salvarla; el mediterráneo es quizás el cementerio más grande del mundo", reclamó luego el Papa, antes de insistir con que "la política de migrantes debe ser consensuada con todos los países" del bloque regional.

Este fin de semana, el ministro del Interior italiano Matteo Piantedossi había advertido que su país "solo se hará cargo de quien presenta problemas que requieran asistencia o humanitarios", además de enfatizar que "la obligación de hacerse cargo es del Estado de bandera" de cada barco.

"Pero aclaramos que no abandonaremos nunca las obligaciones humanitarias", agregó Piantedossi.

"La UE debe tener una política de colaboración y de ayuda, no le puede dejar a cuatro la responsabilidad de todos los migrantes que llegan a la playa", añadió Jorge Bergoglio.

El Papa, en ese marco, destacó "la intención" del nuevo Ejecutivo que encabeza Meloni para permitir el desembarco de mujeres, niños y enfermos, como ha avisado a las naves que esperan frente a las costas de Sicilia para atracar en puertos italianos.

"La política de los gobiernos ha sido salvar la vida, y creo que este gobierno tiene la misma política", enfatizó, antes de recordar que Roma envió a representantes del Ejecutivo a algunos de los barcos que esperan en alta mar para evaluar los casos de vulnerabilidad y hacer desembarcar a los pasajeros con dificultades, mujeres y niños.

"No se puede hacer nada sin acuerdo con Europa, la responsabilidad es europea", sostuvo luego el Papa durante la conferencia de prensa de cerca de una hora en el vuelo que lo llevó de Awali a Roma tras una visita de cuatro días a Bahréin.

De todos modos, el Papa afirmó que "el problema de los migrantes se debe resolver en África".

"Si pensamos cómo la explotan es lógico que la gente escape de esa explotación. Europa debe hacer planes de desarrollo en África, en donde algunos países no son dueños de su subsuelo porque aún pertenece a los colonialistas", lamentó Francisco.

"Si queremos resolver los problemas de migrantes resolvamos el África", demandó el Papa a Europa.

En su diálogo con los periodistas, entre ellos un enviado de Télam, Francisco fue consultado también por las manifestaciones de las mujeres en Irán y sostuvo que "la lucha por los derechos de la mujer es una lucha continua porque en algunos lugares llega a tener una igualdad con los hombres, pero en otros no".

En esa línea, tras recordar "la lucha por los derechos cívicos de la mujer" en Argentina y Estados Unidos, se preguntó "porqué una mujer debe luchar así para mantener sus derechos".

"Los derechos de la mujer son fundamentales. ¿Cómo puede ser que hoy en el mundo no podemos frenar la tragedia de la ablación a las niñas? Es terrible esta práctica que la humanidad no puede frenar, este hecho que es un acto criminal", denunció luego.

En la misma línea, mostró su lamento porque "la igualdad de mujeres y hombres aún no se encuentra universalmente". En dos de sus siete discursos en Bahréin, el Papa reclamó por los derechos de las mujeres en la región y animó a los países del Golfo Pérsico a que tengan "condiciones más justas" y que se las reconozca "en ámbito público".

"Debemos continuar luchando por esto porque las mujeres son un regalo. Dios los ha creado igual, hombre y mujer, no es algo para que se divierta el hombre. Todos los derechos de la mujer vienen de esta igualdad, y una sociedad que no es capaz de poner en su lugar a la mujer no va adelante", sostuvo, sin referencias concretas al caso iraní.

Francisco, que durante su pontificado ha promovido a mujeres a varios cargos jerárquicos de la Santa Sede, admitió en ese marco que "en Vaticano, cada vez que una mujer entra a hacer los trabajos las cosas mejoran".

"Esto es una revolución porque las mujeres saben encontrar un camino justo. Las mujeres tienen lo suyo, no deben hacer como los hombres. Una sociedad que cancela a la mujer de la vida pública es una sociedad que se empobrece", argumentó luego, antes de reclamar una vez más "igualdad de derechos y de oportunidad, de andar adelante".

Para Francisco, así, "esto es globalmente lo que se debe hacer".

"Yo vengo de un pueblo machista. Porque hay tanto machismo, los argentinos somos machistas y esto es feo. El machismo mata la humanidad", admitió en esa línea, antes de ponderar "la necesidad de tener mujeres en la sociedad que nos ayuden a cambiar".

Al terminar su cuarto viaje internacional de 2022, y mientras se prepara para cumplir 86 años el 17 de diciembre, el Papa reclamó además que la Iglesia sienta "vergüenza" por los abusos de parte de miembros del clero y reconoció resistencias internas a la lucha contra la pederastía.

"Lo primero que debemos sentir es la vergüenza, la profunda vergüenza de esto. La vergüenza es una gracia, podemos luchar contra todos los males del mundo pero sin vergüenza no puedes ir adelante. Uno de los insultos que tenemos en mi tierra es que sos un sinvergüenza. Y la Iglesia debe avergonzarse de las cosas feas", reclamó al ser consultado por el comportamiento de la institución.

Al mismo tiempo, tras criticar la cultura previa de encubrimiento vigente durante varios años, Francisco reconoció que "se harán públicos más casos y no es fácil decir que no sabíamos".

"La iglesia sobre esto está decidida. Hay gente dentro de la Iglesia que aún no comparte, es un proceso que estamos haciendo con coraje y no todos lo tenemos. Pero la voluntad de la iglesia es aclarar todo", enfatizó.

Con información de Télam