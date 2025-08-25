Los CDC de EEUU nombran a un escéptico de las vacunas para dirigir el comité de COVID

Foto de archivo de Retsef Levi en un panel de los CDC en Atlanta, Georgia

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos nombraron a Retsef Levi, miembro de su panel de vacunas, para dirigir su grupo de trabajo sobre la inmunización contra el COVID-19, informó a Reuters un portavoz del departamento de salud.

Retsef Levi criticó las vacunas de ARNm en el pasado, afirmando que pueden causar graves daños y la muerte, especialmente entre los niños, y pidió su retiro inmediato.

Retsef no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El grupo de trabajo de inmunización COVID-19 de los CDC revisa los datos relacionados con la seguridad, eficacia e inmunogenicidad de las vacunas COVID-19 autorizadas en Estados Unidos.

La agencia cambió su recomendación para los niños en mayo, diciendo que la vacuna se puede administrar a niños sanos de entre seis meses y 17 años si los padres y los médicos están de acuerdo en la necesidad de la inyección.

Sin embargo, retiró su recomendación de vacunar a las mujeres embarazadas.

Retsef fue nombrado miembro del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC en junio, después de que el Secretario de Salud Robert Kennedy Jr. despidió a sus 17 miembros.

