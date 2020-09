El ex mandatario uruguayo, José "Pepe" Mujica anticipó que está a dispuesto a dejar su banca en el Senado y que, además, dejará la política porque tiene problemas de salud.

"Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica", argumentó Mujica, de 85 años, que no solo tiene un peso en la política uruguaya sino que también se convirtió en un personaje de relieve político continental. Además anticipó su próximo abandono de la banca en el Senado y su decisión de retirarse de la actividad política.



"Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador", consideró. El ex mandatario además indicó que debido a su enfermedad no podrá darse una vacuna contra el coronavirus en el momento en que salga. También añadió que, en un principio, pensó que "esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto".



Reiteró que dejará su bancada en el Senado. Se especulaba con que lo haría en octubre, y respondió: "Si puedo lo voy a hacer antes". Por otro lado, ratificó que "ama la política" pero que "ama más la vida" y por eso tiene que "estirar los minutos que quedan"

Los elogios Alberto Fernández

El ex mandatario de Uruguay, Pepe Mujica había lanzado fuertes elogio para Alberto Fernández y consideró que es necesario un "margen de unidad nacional" en Argentina. Además, dijo que el actual mandatario argentino es el "más adecuado para este momento del país".

El ex mandatario uruguayo agregó que en el mundo "ya no están de moda los golpes de estilo tradicional, pero puede ser más bien de tipo institucional, golpe parlamentario, ese tipo de cosas". La frase llegó a raíz de la consulta sobre el avance en la calle de una porción de la oposición más reaccionaria.