Rusia expulsa a un diplomático británico por presunto espionaje económico

Imagen de archivo de un automóvil saliendo de la embajada de Reino Unido en Moscú, Rusia.

Por Guy Faulconbridge ​y Marina Bobrova

MOSCÚ, 30 mar (Reuters) - Rusia expulsó el lunes a un diplomático británico al que ‌acusó de espionaje económico ‌y advirtió a los ciudadanos de que no mantengan ningún contacto con el resto del personal de la embajada, una medida que, según el Reino Unido, equivale a una intimidación.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB), principal sucesor del KGB de la era soviética, ​afirmó haber descubierto ⁠que el segundo secretario Albertus Gerhardus Janse ‌van Rensburg estaba "llevando a cabo actividades de ⁠inteligencia y subversivas que amenazan ⁠la seguridad de la Federación Rusa".

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Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores británico calificó las acusaciones de "completamente inaceptables" ⁠y acusó a Moscú de acosar a ​sus diplomáticos "lanzando acusaciones maliciosas y totalmente ‌infundadas".

Mientras libra la guerra en ‌Ucrania, Moscú ha acusado a Londres de llevar ⁠a cabo actividades de espionaje destinadas a sembrar la discordia dentro de Rusia a un nivel nunca visto desde lo más profundo de la ​Guerra Fría.

Reino ‌Unido, que apoya a Ucrania con dinero y armas, considera a Rusia su mayor amenaza inmediata y acusa a los servicios de inteligencia rusos de organizar importantes ciberataques, asesinatos ⁠y campañas de sabotaje en todo el mundo occidental.

La televisión estatal rusa emitió videos que, según afirmó, mostraban a Janse van Rensburg reuniéndose con contactos económicos en restaurantes de Moscú y practicando esquí de fondo junto a lo que la televisión estatal describió como un ‌edificio especial del Ministerio de Defensa.

La televisión estatal afirmó que Janse van Rensburg es el decimosexto diplomático británico expulsado de Moscú en dos años. No fue posible contactar con el diplomático.

El FSB afirmó que intentó "obtener ‌información sensible durante reuniones informales con expertos rusos en el ámbito de la economía. Para evitar consecuencias negativas, incluida ‌la responsabilidad ⁠penal, el FSB de Rusia recomienda a los compatriotas que se abstengan de mantener ​reuniones con diplomáticos británicos", añadió.

Con información de Reuters