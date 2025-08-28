UE eliminará aranceles a bienes de EEUU para allanar el camino a gravámenes más bajos para autos

La Comisión Europea propuso el jueves eliminar los aranceles sobre los bienes industriales importados de Estados Unidos a cambio de una reducción de los gravámenes estadounidenses sobre los automóviles europeos, una parte clave del acuerdo comercial sellado el mes pasado por Bruselas y Washington.

Las propuestas marcan el primer paso de la Unión Europea para promulgar el acuerdo marco entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, el 27 de julio, por el que el bloque aceptó un arancel amplio del 15% para evitar una guerra comercial perjudicial.

Estados Unidos aceptó reducir sus aranceles sobre los autos fabricados en la UE al 15% desde el 27,5% a partir del primer día del mes en que se presentara la propuesta legislativa de la UE, es decir, ahora a partir del 1 de agosto.

El acuerdo puso fin al conflicto entre los dos mayores socios comerciales y de inversión del mundo, aunque se trata de un pacto asimétrico, ya que Bruselas debe recortar sus aranceles y comprar más productos energéticos estadounidenses, mientras que Washington mantiene los gravámenes sobre el 70% de las exportaciones de la UE.

Trump ha arremetido periódicamente contra la UE, diciendo en febrero que "se formó para joder a Estados Unidos", al tiempo que ha criticado el déficit comercial de mercancías de su país con el bloque, que en 2024 ascendía a 235.000 millones de dólares.

En general, los gobiernos de la UE han dicho que aceptan el acuerdo como un mal menor, teniendo en cuenta que, de lo contrario, Trump iba a imponer aranceles del 30% a casi todos los productos importados de la UE.

El impacto de la eliminación de los aranceles sobre los productos industriales puede ser modesto, ya que dos tercios de ellos ya están libres de sobrecargas. La tasa media de la UE para los productos estadounidenses es del 1,35%, según el grupo de análisis Bruegel, aunque el bloque aplica un 10% a los autos.

Las propuestas de Bruselas también incluyen concesiones a los productos agrícolas, como un arancel cero para las papas, tasas reducidas para los tomates y contingentes con arancel cero o bajo para la carne de cerdo, el cacao y la pizza. Ha excluido la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz y el etanol.

