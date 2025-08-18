Reino Unido suprime los controles fronterizos adicionales de animales antes del acuerdo con la UE

FOTO DE ARCHIVO. Un rebaño de vacas frisonas británicas esperan a ser ordeñadas en Pikehall Farm, cerca de Matlock, Reino Unido

El Gobierno de Reino Unido anunció el lunes la suspensión de los controles fronterizos adicionales previstos para las importaciones de animales vivos procedentes de la Unión Europea (UE), con el fin de facilitar el comercio antes de la aplicación del acuerdo alcanzado en mayo para reducir las fricciones.

También se suspenderán los controles fronterizos adicionales de algunos productos animales y vegetales importados desde Irlanda.

El acuerdo sanitario y fitosanitario de mayo, que forma parte de un reajuste más amplio de las relaciones entre Reino Unido y la UE, reducirá el papeleo y eliminará los controles fronterizos rutinarios de los productos vegetales y animales que circulan entre Reino Unido y la UE, al tiempo que mantiene unas normas alimentarias estrictas.

Sin embargo, el acuerdo aún no se ha implementado y se están negociando los detalles.

Mientras tanto, los comerciantes británicos deben seguir cumpliendo las condiciones del Modelo Operativo de Objetivos Fronterizos de Reino Unido (BTOM, por sus siglas en inglés) que protegen la bioseguridad del país, incluidos los controles existentes.

La suspensión de la introducción de controles fronterizos adicionales se produce tras el anuncio en junio de la supresión de los controles de las importaciones de frutas y hortalizas de la UE.

Un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales no pudo dar un cronograma para la aplicación del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.

Cuando Reino Unido abandonó el mercado único de la Unión Europea en 2021, la UE aplicó inmediatamente sus normas, lo que provocó retrasos en los puertos y llevó a algunos exportadores británicos a dejar de vender al bloque.

Reino Unido fue mucho más lento en la implementación de sus acuerdos fronterizos posteriores al Brexit y, después de repetidos retrasos y confusión, comenzó a establecer nuevas reglas en fases a partir de enero del año pasado.

Con información de Reuters