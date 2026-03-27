Los ministros de la UE buscan una estrategia común ante la crisis de los precios de la energía

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

Los ​ministros de Finanzas de la Unión Europea tratarán de coordinar este viernes su respuesta al aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Irán, ‌con el fin de garantizar que las ‌medidas ayuden a los más vulnerables y alejen aún más a Europa de los combustibles fósiles, al tiempo que se mantienen bajo control los costes fiscales y la demanda.

Los precios del petróleo y el gas se han disparado desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que ha provocado una crisis de precios similar a la que sufrió Europa tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, ​a pesar de que los ⁠países de la UE obtienen ahora mucha más energía de fuentes renovables.

"La coordinación a nivel ‌de la UE es esencial para evitar la fragmentación del mercado y aprovechar ⁠las economías de escala, reduciendo así la necesidad general ⁠de intervención", señaló la Comisión Europea en una nota preparatoria para los debates de los ministros.

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Sin embargo, dado que los Gobiernos europeos desconocen cuánto durará la interrupción de los envíos de petróleo ⁠y gas a través del estrecho de Ormuz, se muestran cautelosos a la hora ​de poner en marcha políticas fiscalmente costosas que podrían resultar innecesarias ‌en breve, pero que serán difíciles de revertir.

Los ‌ministros de Finanzas de la UE han invitado al director de la Agencia Internacional de ⁠la Energía, Fatih Birol, a informarles sobre los últimos acontecimientos.

"Se podrían considerar medidas a corto plazo para aliviar a los consumidores (hogares e industrias)", señaló la Comisión. "Sin embargo, una lección clave de la crisis energética de 2022-2023 es que muchas de estas medidas fueron generales y poco específicas, ​lo que provocó ‌ineficiencias y unos costes fiscales muy elevados".

LA UE ESTÁ EN MEJOR SITUACIÓN QUE ANTES, PERO SIGUE VULNERABLE

La Comisión señaló que la posición de la UE ha mejorado desde 2022, ya que las fuentes renovables representan ahora el 48% de su energía, frente al 36% en 2021.

Sin embargo, la mayoría de los coches y camiones europeos siguen ⁠funcionando con gasolina, casi el 20% del petróleo de Europa procedía del golfo Pérsico, ahora prácticamente aislado del mercado.

Para reducir el impacto del encarecimiento del petróleo y el gas, la Comisión propuso que los Gobiernos, como opción preferente, apoyaran los ingresos de los hogares más vulnerables, ya que eso no distorsionaría demasiado las señales de los precios de mercado.

También podrían fomentar el ahorro energético, como el uso del transporte público, la renovación de viviendas y la eficiencia energética en la industria.

Los países de la UE ‌también podrían reducir sus impuestos sobre la electricidad, pero esta medida debería utilizarse con cautela, porque podría reducir los ingresos presupuestarios en un momento en que la mayoría de los países de la UE ya se enfrentan a una elevada deuda y a un crecimiento relativamente lento.

Por último, los Gobiernos podrían considerar intervenciones en los precios para los consumidores y las empresas vulnerables en forma de ‌tarifas de dos niveles para la electricidad o el gas natural, señaló la Comisión.

La ventaja de un sistema en el que el precio aumenta con el consumo es que proporcionaría un alivio en los precios a ‌los consumidores y empresas ⁠vulnerables, al tiempo que mantendría un incentivo para ahorrar energía.

La Comisión señaló que cualquier medida de este tipo debería incluir una fecha de finalización clara. ​Podrían financiarse con los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisión de carbono, así como mediante la tributación de los posibles beneficios extraordinarios de las empresas energéticas vinculados a los elevados precios de la energía.

Con información de Reuters