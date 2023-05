Pulitzer para The New York Times y Associated Press por sus coberturas de la guerra en Ucrania

08 de mayo, 2023 | 21.16

El periódico The New York Times (NYT) y la agencia de noticias Associated Press (AP) recibieron hoy premios Pulitzer, uno de los más prestigiosos para la prensa estadounidense, por sus coberturas de la guerra que se libra en Ucrania tras la invasión de Rusia. El NYT y sus periodistas obtuvieron el premio en la categoría "reportaje internacional" por su "incansable cobertura de la invasión de Ucrania por Rusia, en particular una investigación de ocho meses sobre los muertos ucranianos de Bucha y la unidad rusa responsable de esas masacres", anunció en un video Marjorie Miller, administradora de los Pulitzer, reportó la agencia AFP. Los fiscales ucranianos afirman que las fuerzas rusas mataron unos 1.400 civiles en el sector de Bucha, al norte de Kiev, donde cuerpos fueron hallados tras el retiro de tropas de Moscú a finales de marzo de 2022. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Bucha se volvió el símbolo de los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso tras la invasión de Ucrania que debutó en febrero de 2022. En cuanto a la agencia AP, se llevó el premio al "servicio público" por un reportaje "muy valiente" sobre el asedio de la ciudad ucraniana de Mariúpol. Símbolo de la resistencia ucraniana, esta ciudad portuaria del sureste del país fue asediada y bombardeada durante semanas por las fuerzas rusas al inicio de la invasión, a partir del 24 de febrero de 2022. AP también se ganó un Pulitzer "breaking news photo" por sus fotografías "únicas" del inicio del conflicto, hace 14 meses. Otros medios norteamericanos, como Los Angeles Times o The Wall Street Journal fueron premiados por sus investigaciones sobre escándalos políticos y financieros en Estados Unidos. Los premios Pulitzer son administrados por la universidad neoyorquina Columbia, en Manhattan, y el año pasado los periodistas ucranianos fueron recompensados por su "valentía" con un Pulitzer especial. Con información de Télam