Moscú y Kiev realizan nuevo intercambio de prisioneros, según Ministerio de Defensa ruso y Zelenski

Un prisionero de guerra ucraniano muestra una bandera tras un intercambio en un lugar no revelado de Ucrania.

Rusia y Ucrania intercambiaron el domingo 146 prisioneros de guerra de cada bando tras la mediación de Emiratos Árabes Unidos, según informaron el Ministerio de Defensa ruso y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El ministerio ruso declaró que todos los rusos liberados se encuentran en Bielorrusia recibiendo asistencia psicológica y médica.

Ucrania también devolvió a Moscú a ocho ciudadanos rusos residentes en la región de Kursk, según el ministerio.

Zelenski anunció en la aplicación de mensajería Telegram que se había producido el intercambio, pero no dio cifras.

El presidente publicó fotos de los retornados sonrientes, diciendo que la mayoría de ellos llevaba en cautiverio desde 2022, cuando Rusia invadió su vecino. Dijo que entre ellos había un periodista capturado un mes después de la invasión.

Zelenski agradeció a EAU su papel en la supervisión del canje.

"Los intercambios continúan. Tal vez sea posible gracias a nuestros soldados, que están aumentando el fondo de intercambio para Ucrania", escribió el presidente, refiriéndose a la captura de militares rusos.

Con información de Reuters