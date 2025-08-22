La Armada rusa realiza ejercicios en el Báltico frente a "saboteadores submarinos"

FOTO DE ARCHIVO. Vista del submarino nuclear de misiles balísticos Knyaz Pozharsky antes de una ceremonia de izado de bandera a bordo en Severodvinsk, región de Arkhangelsk, Rusia

El ejército ruso ha realizado ejercicios militares en el mar Báltico que incluía maniobras para repeler un ataque submarino, según informó el viernes el Ministerio de Defensa.

Unidades de submarinistas "demostraron sus habilidades en la detección y captura de un grupo de saboteadores submarinos, así como en el uso de drones FPV (con visión remota) para destruir embarcaciones no tripuladas de un enemigo simulado", dijo el ministerio.

Los ejercicios tenían por objeto, en parte, evaluar las unidades de defensa antisabotaje de la Armada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Era la segunda vez este mes que Rusia realizaba ejercicios navales con un componente antisubmarino, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el 1 de agosto que había ordenado a dos submarinos nucleares estadounidenses que tomaran posiciones más cerca de Rusia.

En la primera semana de agosto, las armadas rusa y china practicaron la captura y destrucción de un submarino enemigo en el mar de Japón.

El Ministerio de Defensa publicó un vídeo del comandante de la armada rusa, almirante Alexander Moiseev, en el que supervisaba el ejercicio en el Báltico, que también incluyó un simulacro para proteger un aeródromo de los ataques de drones enemigos.

Con información de Reuters