El expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez sufrió una recaída en su lucha contra el cáncer, lo que agravó su estado de salud que es delicado. El ex mandatario había anunciado el 20 de agosto de 2019 que le habían detectado un tumor en su pulmón derecho.

"Tabaré Vázquez sufrió una recaída y su estado de salud es delicado", informó el diario El País, que cita fuentes cercanas al dirigente del Frente Amplio que confirmaron que se encuentra en internación domiciliaria junto a su familia, ya que el ex mandatario prefirió no ser internado.

En septiembre, el ex presidente terminó con éxito la radioterapia con radiocirugía para combatir al cáncer y en la última revisión a la que fue sometido, en mayo de este año, dio "resultados excelentes" al no presentar actividad tumoral. En las últimas horas, medios locales informaron que el ex presidente uruguayo no se encuentra bien de salud.

Personas allegadas a Vázquez indicaron al diario El País que el exmandatario sufrió otras recaídas de su enfermedad, la última pocos días antes de las elecciones municipales en Uruguay hace dos meses. "La ciencia permite que el cáncer sea una de las enfermedades que más se cura", dijo en su momento el mandatario, oncólogo de profesión, tras manifestar el deseo de "poder ponerle la banda presidencial al próximo presidente", lo que hizo el 1 de marzo de este año al pasarle el mando a Luis Lacalle Pou.

Según la información que difunde la prensa local, Vázquez se mantuvo muy activo en las cuestiones políticas del país, en particular en las gestiones del Frente Amplio. La próxima aparición pública estaba prevista para el lunes, día en el que el Club Atlético Progreso anunció que nombrará a su sala de teatro con el nombre del exmandatario, quien fue presidente de la institución entre 1979 y 1989.