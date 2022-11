Cólera "fuera de control": veinte muertos y 600 afectados en El Líbano

Las autoridades prevén que la cifra sea mucho por la rápida propagación de la enfermedad. Afirmaron que el número de personas ya vacunadas hasta el momento es superior al que se esperaba alcanzar.

Ya son 600 los afectados y 20 los fallecidos por cólera en El Líbano desde el 5 de octubre pasado, cuando se declaró el primer caso en el norte del país. El sábado se detectaron cinco nuevos casos. Las autoridades sanitarias afirmaron que esperan que la cifra sea mucho mayor debido a la rápida propagación de la enfermedad y a que varias zonas se encuentran fuera del control de acuerdo a los últimos balances.

"El número de personas ya vacunadas hasta el momento es superior al que se esperaba alcanzar durante esta fase", aseguró el ministro de salud saliente, Firas Abiad, según la agencia Europa Press. La campaña de vacunación contra el cólera, que prevé llegar a unas 600.000 personas había comenzado en el valle de Bekaa, en la región este del Líbano, a 30 kilómetros de la capital, Beirut, y en el distrito de Akkar, en el norte, que resultaron dos de las poblaciones más afectadas.

Cerca de 200 personas, entre administrativos y enfermeros, equipados por Cruz Roja Libanesa (CRL), se desplegaron en esas zonas para vacunar según un programa determinado por el Ministerio de Salud, en coordinación con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El último viernes se vacunaron 15.549 personas, elevando el número total a 391.666 personas, desde el lanzamiento el pasado 12 de noviembre, de una campaña de inoculaciones de tres semanas, según los datos recogidos por el 'L'Orient le Jour', el periódico líder en lengua francesa en el Líbano. Asimismo, Naciones Unidas anunció una cifra de 9,5 millones de dólares, para apoyar los esfuerzos del país contra el cólera.

Qué es el cólera

El cólera es una enfermedad de origen bacteriano que suele propagarse por el agua. Si no es tratada con rapidez puede ocasionar la muerte en pocas horas. Sus efectos son causados por el bacilo Vibrio cholerae. Esta bacteria expulsa una toxina en nuestros intestinos que provoca una segregación mayor de agua en el organismo, motivando una rápida deshidratación.

Según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud cada año se producen en el mundo entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera, de los cuales entre 21.000 y 143.000 terminan con la muerte del paciente.

Si bien la mayoría de las personas que se exponen al Vibrio cholerae no contraen la enfermedad y no saben que están infectados. No obstante, al eliminar la bacteria por medio de las heces entre siete y 14 días pueden contagiar a otras personas mediante el agua contaminada.

Cuáles son los síntomas del Cólera

El principal síntoma del cólera es la diarrea, que puede ser leve o moderada. Sin embargo, es muy difícil de distinguir de los problemas intestinales producidos por otras afecciones. Esto puede provocar una fuerte deshidratación.

Otros síntomas y signos son la presencia de náuseas y vómitos; irritabilidad; fatiga; perdida de peso; ojos hundidos; sequedad bucal; sed extrema; piel seca y arrugada, menor producción de orina o ausencia, presión arterial baja y latidos irregulares del corazón, todos asociados a la deshidratación.

Además, puede darse un desequilibrio de electrolitos, que puede provocar síntomas más graves como calambres musulares intensos.

Tratamiento y prevención del cólera

El tratamiento del cólera consiste en evitar la deshidratación grave del enfermo, por lo que se apunta a una rehidratación constante durante el proceso. Asimismo, también existen vacunas orales para prevenir la infección, que suelen administrarse ante viajes a regiones con índices altos de contagio.

Las principales medidas de prevención están relacionadas con la higiene y el tratamiento y saneamiento del agua para eliminar el cólera. Es por eso que las regiones industrializadas presentan índices casi nulos frente a regiones donde se registran mayores indicadores de pobreza y falta de avances industriales..