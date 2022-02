Ucrania confirmó la llegada de periodistas extranjeros a la zona del conflicto de Donbass

El Ejército ucraniano confirmó hoy que un grupo de periodistas extranjeros llegó a la zona del conflicto armado con las milicias en las regiones de Donetsk y Lugansk.

"Se organizó un recorrido para los medios extranjeros por la zona de la operación militar (...) En particular estuvieron los corresponsales de France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post y otros", señaló la institución en la red social Facebook.

Antes, las milicias de Donetsk y de Lugansk habían revelado que Ucrania preparaba una campaña mediática contra las repúblicas de Donbass -región con mayoría parlante rusa- con el apoyo de las agencias de inteligencia de varios países occidentales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en el este de su territorio donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero de ese mismo año, recordó la agencia de noticias Sputnik.

Pese a los acuerdos suscriptos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, para la solución política al conflicto, hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos.

Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

La situación se agrava por la presencia de las fuerzas militares de la OTAN en Ucrania y las toneladas de armamentos que enviaron Estados Unidos y otros países del bloque bélico al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

El 3 de febrero último llegó a Ucrania el séptimo avión con armas estadounidenses, 85 toneladas en este caso, según corroboró el ministro de Defensa de Zelenski, Alexéi Réznikov.

El Reino Unido y Canadá enviaron tropas y armas a Ucrania, lo que ha despertado las sospechas de que se estarían gestando provocaciones armadas.

Desde Donetsk denuncian la concentración de tropas militares de Ucrania en la línea de separación y el despliegue de sistemas lanzacohetes.

Con información de Télam