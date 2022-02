El Vicepresidente de Brasil defiende uso de la fuerza contra Rusia porque las sanciones no alcanzan

El vicepresidente de Brasil, general retirado Hamilton Mourao, sostuvo hoy que su país "no es neutral" y defendió hoy el uso de la fuerza contra Rusia en respuesta a los ataques contra Ucrania, en choque con la línea del Palacio de Itamaraty, la cancillería, que emitió un comunicado pidiendo una "solución diplomática" y el fin de las hostilidades.

"Tiene que haber uso de la fuerza, un apoyo real a Ucrania superior a lo que ya se está hablando. Esta es mi visión. Si el mundo occidental pura y simplemente deja que Ucrania caiga, el próximo será Bulgaria, serán los países bálticos y así sucesivamente, como hizo (Adolf) Hitler en los años 30", dijo a periodistas el vicepresidente Mourao.

En cambio, el presidente Jair Bolsonaro mantuvo silencio durante dos actos oficiales sobre los ataques de Rusia luego de haber visitado a Vladimir Putin la semana pasada y declarado, en el Kremlin, "solidaridad con Moscú".

Mourao defendió la opción por la fuerza contra Rusia al afirmar que las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea "no funcionan".

"Occidente está como con Hitler en 1938, pensando en apaciguar y Putin no respeta eso, esa es la verdad si no hay una acción bien significativa... no funcionan las sanciones. Irak tuvo 20 años de sanciones, Irán también tiene sanciones y nada ha cambiado", sostuvo.

Mourao dijo que el sistema internacional no puede ser afectado "volviendo al tiempo de la cavernas con la ley del más fuerte" porque el concepto de soberanía, explicó, se disuelve a partir del momento en que un Estado más fuerte cree que puede entrar en otro sin consecuencias.

En el marco de su posición como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, la Cancillería de Brasil expresó preocupación con los ataques rusos contra Ucrania.

"Brasil apela a la suspensión inmediata de las hostilidades y al inicio de las negociaciones que lleven a una solución diplomática con base en los acuerdos de Minsk y que tenga en cuenta los legítimos intereses de todas las partes involucradas y de la protección de los civiles", dice el comunicado.

Brasil dice que en línea con su tradición diplomática apunta a la solución orientada por la Carta de la ONU, sobre todo en los principios de no intervención, soberanía e integridad territorial y la solución pacífica de las controversias.

Con información de Télam