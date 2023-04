El ministro de Defensa chino aboga en Moscú por una mayor cooperación militar con Rusia

El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, de visita en Moscú, dijo hoy que su país tiene una "firme determinación" de reforzar la cooperación con las Fuerzas Armadas de Rusia, en medio de un acercamiento de ambas potencias al ritmo de una crecientes enemistad con Estados Unidos.

La visita, a poco menos de un mes de que el presidente chino, Xi Jinping, visitara Rusia en un viaje que Estados Unidos entendió como muestra de apoyo a Moscú, se produce en medio de desavenencias cada vez mayores con Occidente por la guerra en Ucrania.

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han entregado toneladas de armas a Ucrania para pelear con Rusia y han advertido a China que no suministre armamento a Moscú para usarlos en el marco de la invasión de Ucrania que lanzó en febrero de 2022.

China, en un argumento al que se han sumado Brasil y otros países, incluyendo europeos, dice que las entregas de armas a Ucrania solo prolongan y agravan el conflicto.

El Gobierno de Xi ha propuesto un plan de paz para Ucrania que incluye una tregua y negociaciones diplomáticas, pero ha sido rechazado por Estados Unidos y la UE porque no contempla la retirada inmediata rusa de los territorios ucranianos que ha ocupado.

China no ha condenado la invasión rusa de Ucrania y rechaza las sanciones que por ello le han impuesto Estados Unidos y la UE.

El ministro Li dijo que su viaje a Rusia tenía como objetivo "demostrar al mundo exterior" la "firme determinación de reforzar la cooperación estratégica entre las fuerzas armadas chinas y rusas", informó la agencia de noticias AFP.

El ministro prometió "promover la cooperación militar y técnica, así como el comercio militar entre Rusia y China" y "llevarlas a un nuevo nivel".

El ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, que recibió a su homólogo chino, abogó por desarrollar estas relaciones "ofreciéndonos mutuamente un fuerte apoyo, también en cuestiones de seguridad nacional".

"Es importante que nuestros países compartan la misma valoración del significado de la transformación en curso del panorama geopolítico mundial", añadió.

Se trata de la primera visita al extranjero de Li desde su nombramiento.

El ministro chino declaró el domingo durante una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, que había elegido Rusia para "subrayar el carácter especial y la importancia estratégica de nuestras relaciones bilaterales".

China asegura que los medios occidentales intentan conectar los lazos militares entre China y Rusia con la actual crisis de Ucrania, pero insiste en que la asociación estratégica entre los dos países no son el tipo de alianza militar-política que se vio durante la Guerra Fría, sino que trascienden ese modelo de Estado y tienen la naturaleza de no confrontación y no apuntar a ningún tercero.

Con información de Télam