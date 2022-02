Deustche Welle sigue trasmitiendo en Rusia pese a la prohibición

El canal de televisión alemán Deutsche Welle sigue emitiendo en Rusia a pesar de la orden rusa de suspender la transmisión en su territorio a partir de las 9 de hoy, informó la agencia de noticias Sputnik.

El canal todavía se puede sintonizar en vivo en varias redes de cable y también funciona el sitio web de la compañía.

Además, en algunos hoteles de Moscú se sigue emitiendo.

Por ejemplo, desde el Hilton dijeron a la agencia Sputnik que la cadena "todavía está funcionando", pero prometieron desactivarla entre hoy y mañana, mientras que el Nacional dijo que "debido a que (el regulador ruso de los medios de comunicación) Roskomnadzor la bloqueó, no funciona".

Desde el Ritz-Carlton, el Marriot y el Four Seasons confirmaron que no tienen la transmisión de Deutsche Welle, pero no especificaron si la tenían antes.

La orden de suspensión llegó después de que Alemania prohibiera las transmisiones del canal ruso RT DE, la versión de Russia Today en alemán, argumentando que había empezado a operar sin licencia.

RT DE es el cuarto medio de comunicación más visto por los alemanes, de acuerdo con los datos de Tubular Labs.

El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán se quejó de que la contramedida de Rusia tensa las relaciones entre los dos países.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) consideró hoy que es "inaceptable e injustificada" la decisión de cerrar la oficina de la DW en Rusia.

"Esta decisión de las autoridades rusas es inaceptable y carece de toda justificación", expresó el vocero de la CE, Peter Stano, ante la prensa.

Sobre el bloqueo de la cadena rusa en Alemania, en cambio, el vocero de la CE afirmó que eso se produjo "debido a la ausencia de una licencia válida".

Según el director general de RT, Alexey Nikolov, señaló entonces que el canal, conforme a la ley, obtuvo la licencia de transmisión.

La cadena rusa tiene su sede en Moscú y cuenta con una licencia serbia para transmitir por cable y satélite que, según RT, permitiría su transmisión en Alemania de acuerdo con las directivas de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, el regulador alemán considera que la licencia serbia no es suficiente, dado que RT en alemán es producida por una empresa cuya sede está en Berlín, y se dirige a "una audiencia alemana".

Con información de Télam