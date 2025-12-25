El rey Carlos de Inglaterra alaba la unidad en la diversidad en su mensaje navideño

El rey Carlos llega al servicio del Día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena, en Sandringham, en el este de Inglaterra, Reino Unido.

El rey Carlos de Inglaterra destacó el jueves la importancia de la unidad en la diversidad en ‍su mensaje anual del ⁠Día de Navidad, en un momento en que las guerras y las tensiones someten a presión a las comunidades de todo el mundo.

"Con la gran diversidad de nuestras comunidades, podemos encontrar la fuerza para garantizar que el bien triunfe sobre el mal", dijo Carlos, de 77 años, en su cuarto mensaje anual desde que es monarca. "Cuando me reúno con personas de diferentes religiones, ‌me resulta muy alentador escuchar lo mucho que ⁠tenemos en común, un anhelo compartido ⁠de paz y un profundo respeto por toda la vida".

Carlos habló de la importancia de mostrar amabilidad a las personas que ‍se desplazan, asuntos que resuenan en un momento de intensa preocupación pública por la migración en ⁠todo el mundo.

Su mensaje, pronunciado ‌desde la abadía de Westminster, donde se ha coronado a los monarcas desde Guillermo el Conquistador en 1066, llegó al final de un año marcado por las tensiones en la familia real.

Tras las palabras del rey, actuaron un coro ‌ucraniano, ataviado ‌con camisas tradicionales ucranianas bordadas "vyshyvanka", y el Royal Opera Chorus, con sede en Londres. Carlos ha expresado con frecuencia su apoyo a Ucrania y ha recibido al presidente, Volodímir Zelenski, en el castillo de Windsor ​tres veces sólo en 2025, la última en octubre.

Aunque constitucionalmente debe mantenerse al margen de la política, el rey se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre crisis mundiales, expresando su preocupación por el conflicto entre Israel y Gaza y su pesar por la violencia contra comunidades judías, como el ataque a una sinagoga en el ‍norte de Inglaterra en octubre y el tiroteo de Bondi Beach, en Sídney, este mes.

En su discurso navideño -una tradición que se remonta a 1932-, Carlos elogió a los veteranos militares y a los trabajadores humanitarios por su valor en la adversidad, afirmando ​que le dan esperanza.

En un discurso rico en referencias a la historia bíblica de la Navidad, también recordó su visita de Estado al ​Vaticano en octubre, donde él y el papa León rezaron juntos en el primer culto compartido de un monarca ⁠británico y un pontífice católico desde que Inglaterra se separó de Roma en 1534. El monarca británico es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra.

(Editado en español por Carlos Serrano)