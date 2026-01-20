San Lorenzo le dio otra buena a Ayude: pagó todas las deudas y va por tres refuerzos

San Lorenzo saldó todas sus deudas y espera la habilitación para confirmar refuerzos mientras avanza en nuevas negociaciones.

San Lorenzo de Almagro dio un paso clave en su reordenamiento institucional al cancelar todas las deudas que le impedían incorporar jugadores. Mientras el club espera la habilitación de FIFA para levantar las inhibiciones, la dirigencia aceleró negociaciones en el mercado de pases por refuerzos pedidos por Damián Ayude, que ahora espera sumar variantes para potenciar al equipo de cara a la competencia.

Luego de varios meses, el "Ciclón" saldó este lunes las 14 inhibiciones que arrastraba con jugadores y clubes, once de ellas en los últimos días, y estará oficialmente en condiciones de registrar incorporaciones si no surgen inconvenientes. Aunque todavía no hubo un anuncio formal, la dirigencia explicó que resta que los pagos se reflejen en el sistema de la FIFA, un trámite administrativo que suele demorar algunas horas.

Una vez actualizada esa información, el club comunicará la novedad a través de sus canales oficiales. En la web del máximo organismo del fútbol mundial, por el momento, los datos aún no figuran actualizados.

El rol de la comisión directiva y el orden financiero

La comisión directiva transitoria, encabezada por Sergio Costantino, había asumido el compromiso de ordenar las cuentas tras la acefalía que derivó en la salida de Marcelo Moretti. En una primera etapa se regularizaron los salarios del plantel profesional y del personal, y luego se avanzó con el pago de las deudas que generaban las inhibiciones.

Este proceso permitió que el conjunto de Boedo dejara atrás una de las situaciones más delicadas de los últimos años y comenzara a proyectar el armado del plantel con mayor previsibilidad, situación que no se desde hace varios mercados de pases.

Los refuerzos que están cerca y los que analiza Ayude

Una de las opciones ofrecidas figura Diego Tarzia, delantero de 22 años que no es prioridad para Gustavo Quinteros en Independiente y podría arribar a préstamo con cargo. El atacante también es seguido por Unión y Gimnasia de Mendoza, aunque el "Cuervo" aparece bien posicionado si no surge una opción desde el exterior.

Por otro lado, este martes Mathías De Ritis se someterá a la revisión médica. De no mediar inconvenientes, el uruguayo con paso por Banfield en nuestro país, que puede desempeñarse como lateral o volante por izquierda, firmará su contrato en las próximas horas.

De Ritis, el uruguayo que llegará a San Lorenzo para reforzar el lateral izquierdo.

En las últimas horas también se abrió la posibilidad del regreso de Emmanuel Mas. El lateral de 37 años firmó recientemente con Juventud Las Piedras de Uruguay, pero manifestó su deseo de volver a San Lorenzo y dejó en claro que su salida no sería dificultosa. La dirigencia evalúa iniciar conversaciones formales.

Los refuerzos que ya están cerrados

Mientras resolvía su situación financiera, la directiva "Azulgrana" se movió en silencio en el mercado de pases. Días atrás cerró la llegada del mediocampista Mauricio Cardillo, quien arribó en condición de libre tras su paso por Independiente Rivadavia.

Además, este lunes Gregorio Rodríguez, delantero que quedó con el pase en su poder tras su paso por Melgar y con pasado en Instituto, superó con éxito la revisión médica. Ambos futbolistas serán presentados oficialmente en los próximos días, una vez que la FIFA levante de manera definitiva las inhibiciones.