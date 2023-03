Crecen las críticas a la BBC por la suspensión de Lineker tras criticar al gobierno británico

La decisión de la cadena británica BBC de suspender a su conductor estrella Gary Lineker desató hoy fuertes críticas al grupo audiovisual y el apoyo de muchos comentaristas y personalidades políticas hacia el exfutbolista, sancionado por un tuit en el que criticó el nuevo plan contra los migrantes lanzado por el gobierno.

"Revuelta por Lineker", "Motín en la BBC", "La Beebs (nombre informal de la cadena) va demasiado lejos", son algunos de los mensajes de solidaridad lanzados en redes sociales tras el anuncio de la suspensión temporal de Lineker, presentador del popular programa Match Of The Day en el que se repasa los partidos de la Premier League,

El exdelantero de la selección de Inglaterra, que presenta desde 1999 la emisión de fútbol, fue suspendido por el gigante audiovisual británico tras haber criticado el martes el nuevo proyecto de ley del gobierno conservador que busca impedir que los migrantes que lleguen de forma irregular por el Canal de la Mancha pidan asilo en el Reino Unido, un proyecto cuestionado por la ONU.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se trata de una "política cruel hacia los más vulnerables, en unos términos no muy diferentes a los utilizados por Alemania en los años 1930", escribió en Twitter, donde el exfutbolista, de 62 años, comparte regularmente sus opiniones con sus 8,8 millones de seguidores.

Sus palabras avivaron una polémica en un contexto muy crispado respecto a las cuestiones de inmigración, pero también críticas recurrentes de imparcialidad contra el gigante audiovisual público por parte de la derecha británica.

La BBC había primero afirmado que iba a hablar con el presentador, pero ayer anunció finalmente "que (Lineker) iba a dejar de presentar Match Of The Day hasta que lleguemos a un acuerdo claro con él sobre su utilización de las redes sociales", según consignó la agencia de noticias AFP.

Las reacciones no se hicieron esperar: seis comentaristas que lo acompañan en el programa anunciaron su salida teniendo en cuenta estas "circunstancias", una decisión que también tomaron los exfutbolistas Ian Wright y Alan Shearer, quienes también participan de la emisión.

"Todo mundo sabe lo que representa Match Of The Day para mí, pero le advertí a la BBC que no estaré", indicó Wright. "Solidaridad", añadió.

Una petición de apoyo online superaba hoy las 135.000 firmas y el hashtag #BoycottBBC es tendencia en Twitter.

En el lado político, la decisión del grupo audiovisual fue denunciada por muchas personalidades, desde la oposición laborista hasta la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, que calificó de "indefendible" la posición de la BBC, que pone, según ella, "en peligro la libertad de expresión frente a la presión política".

"La BBC ha puesto en duda su propia credibilidad dando la impresión de plegarse frente a la presión del gobierno", estimó el exdirector general del gigante audiovisual, Greg Dyke.

La cadena pública británica está en el centro de las críticas en los últimos tiempos, con acusaciones de haber cubierto el Brexit (la salida de la Unión Europea) de forma sesgada y centrada en las preocupaciones de las élites.

El grupo afirmó desde entonces colocar a la imparcialidad como una "prioridad" y, por consejo del gobierno, Richard Sharp fue nombrado en 2021 como presidente de la BBC.

Pero esta nominación también objeto de críticas, ya que este antiguo banquero, donante conocido del partido conservador antes de su nominación, habría ayudado al expremier Boris Johnson a obtener un préstamo de 960.000 dólares.

Lineker, 48 goles con la selección inglesa hasta su retirada en 1994, no reaccionó públicamente a su suspensión, pero repitió esta semana que respalda completamente sus palabras.

Apodado "Mister Nice" por su comportamiento irreprochable a lo largo de su carrera (nunca recibió una tarjeta amarilla o roja), tiene la costumbre de expresar sus posiciones políticas en las redes sociales, en particular contra el Brexit y defendiendo a los inmigrantes.

El nuevo proyecto de ley que busca, según el gobierno, poner fin a la llegada irregular de inmigrantes por el Canal de la Mancha, fue criticado por las asociaciones de defensa de los derechos humanos y por la ONU, que acusó a Londres de querer "`poner fin al derecho de asilo".

Con información de Télam