Reciben a Trump con abucheos en la final de la NBA en el Madison Square Garden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste al tercer partido de los playoffs de la NBA en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, EEUU

Los aficionados al baloncesto recibieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una estruendosa salva de abucheos el lunes, cuando el republicano se convirtió en ‌el primer presidente estadounidense en ejercicio ‌en asistir a una final de la NBA, concretamente al tercer partido de la serie por el título entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

A invitación del presidente de los Knicks, James Dolan, Trump se situó en un palco de lujo del Madison Square Garden, el autodenominado "pabellón más famoso del mundo", sonriendo mientras el público, que había agotado las entradas, le abucheaba y silbaba cuando apareció en la pantalla gigante durante el himno nacional.

"La verdad es que me ​pareció increíble", dijo Trump a ⁠los periodistas mientras se preparaba para partir del aeropuerto JFK de Nueva York. "¿Te refieres a cuando ‌me enfocaron con la cámara? Me pareció muy bien."

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El incidente supuso otro ⁠capítulo de la complicada relación de Trump con su antigua ⁠ciudad natal, donde los enfurecidos aficionados esperaban en colas que se arremolinaban por las aceras del centro de Manhattan, con extraordinarias medidas de seguridad establecidas para la visita presidencial.

Con una ventaja de 2-0 ⁠en la serie al mejor de siete contra los San Antonio Spurs, Nueva York ​albergaba el primer partido de la final en 27 años, por ‌lo que la entrada era la más codiciada ‌de los cinco distritos, y los aficionados pagaron miles de dólares para entrar en la ⁠catedral del deporte estadounidense.

Sin embargo, una formidable presencia de seguridad ralentizó la entrada al pabellón para los poseedores de entradas, mientras los viajeros y turistas se abrían paso por un laberinto de vallas metálicas negras que restringían el tráfico peatonal alrededor del recinto.

"Ojalá no estuviera aquí. No es un ​verdadero aficionado ‌y solo está empeorando las cosas", dijo Errol Ismail, residente de Brooklyn y propietario de una empresa de fitness, que intentó entrar por varias entradas para acceder al recinto. "Llevamos toda la vida esperando esto y él lo ha convertido en algo sobre sí mismo, como todo lo demás".

La popularidad de Trump está cerca de los niveles más ⁠bajos de su carrera política, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada el lunes, en la que alrededor del 35% de los encuestados afirmaron que aprobaban la actuación de Trump.

Los Spurs vencieron a los Knicks por 115-111 y recortaron la ventaja de Nueva York en la serie a 2-1.

AFLUENCIA DE FAMOSOS

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo a los periodistas antes del partido del lunes que había comprado una entrada directamente en el Madison Square Garden por casi 1.000 dólares. Mamdani y Trump han criticado mutuamente ‌sus posiciones políticas, pero sus encuentros han sido cordiales.

El partido atrajo a la habitual lista de aficionados de primera fila de los Knicks a la "Celebrity Row", con la presencia del cineasta Spike Lee, la leyenda de los Yankees Derek Jeter y el cómico Ben Stiller.

Trump, nacido en Queens, mantiene una relación difícil con la ciudad, de voto mayoritariamente demócrata, que en su día fue su hogar, y se ‌ha mostrado un crítico acérrimo del activismo dentro de la NBA, acusando a la liga de convertirse en una "organización política" cuando muchos jugadores protestaron contra la injusticia racial en el marco del movimiento Black Lives Matter ‌en 2020.

El año pasado ⁠se enfrentó a aplausos y abucheos cuando asistió a la final masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis en Flushing, Queens. Muchos espectadores se perdieron ​el inicio del partido porque los controles de seguridad relacionados con su presencia causaron confusión y ralentizaron la entrada.

Con información de Reuters