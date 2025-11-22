EN VIVO
Líderes de ocho países nórdicos y bálticos prometen apoyo continuo a Kiev tras hablar con Zelenski

22 de noviembre, 2025 | 17.28

ters) -Los líderes de ocho países nórdicos y bálticos dijeron el sábado que hablaron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmando su apoyo a Kiev y comprometiéndose a seguir suministrando armas mientras refuerzan las defensas de Europa para disuadir de nuevas agresiones rusas.

En una declaración conjunta, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia afirmaron que "Rusia no se ha comprometido hasta ahora a un alto el fuego ni a ningún paso que conduzca a la paz".

"Las soluciones que respeten la soberanía de Ucrania y que aporten a Ucrania y a Europa una mayor seguridad y estabilidad cuentan con todo nuestro apoyo", añadió la declaración.

El grupo también respaldó el refuerzo de las sanciones y de medidas económicas más amplias contra Moscú mientras continúe la guerra.

La declaración se conoce mientras Ucrania y sus aliados europeos se afanan por coordinar una respuesta al plan de 28 puntos para poner fin a la guerra presentado por Estados Unidos esta semana.

Con información de Reuters

