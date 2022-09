Puerto Rico: apagón general tras el paso del huracán Fiona

La mitad de las y los usuarios siguen sin electricidad y se intensifican los señalamientos a la empresa concesionaria. El artista Bad Bunny denunció al gobierno y a la empresa en medio de un recital.

Seis días después del paso del huracán Fiona, Puerto Rico permanece aún a oscuras y con problemas de electricidad. La cuestionada empresa Luma Energy, encargada del servicio en todo el estado, informó en una nota que "tomó medidas inmediatas para estabilizar y proteger el sistema y esto resultó en una interrupción temporal del servicio para algunos clientes". Hasta el artista Bad Bunny reclamó por la situación en un show que dio ayer por la noche en Las Vegas, Estados Unidos.

Según informó el Gobierno hasta ayer sólo 800 mil clientes, de 1,4, estaban con servicio. En esa línea, el portal de noticias Metro, informó que el director de sistemas y proyectos de la empresa privada, Daniel Hernández dijo que, durante los próximos días, “espera ver un cambio sustancial en los clientes conectados al sistema eléctrico con la generación de unidades importantes como Costa Sur y Aguirre”. Allí, informó la empresa ocurrió una falla.

De acuerdo con el Plan de Respuesta a Emergencias (ERP, por sus siglas en inglés), Luma seguirá dirigiendo su prioridad a los hospitales y las instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Pese a ello, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, denunció en su cuenta de Twitter que la pérdida de servicio eléctrico, presuntamente, responde a que LUMA Energy ejecutó una “mala operación” en algunas de las las líneas de 115 mil voltios en Ponce.

“La mala operación de Luma en el 115 mil sacó de servicio la unidad de vapor de Ecoeléctrica solo tiene en línea CT#1 y Costa Sur completa fuera. Luma está corriendo el sistema solamente con una reserva de 33 a 60 Mv (megavatios) extremadamente peligroso y es una locura”, señaló anoche el líder sindical.

Según el portal del gobierno, la generación que se producía a las 7:17 a.m. de este sábado estaba en 1,132 megavatios. En promedio, la demanda de generación en Puerto Rico es de 2,000 a 2,300 megavatios, reportó el portal de noticias Nuevo Día.

A seis días del apagón, la recuperación del sistema eléctrico continúa a cuentagotas e inestable. Por lo que las protestas se intensificaron en las últimas horas, bajo la exigencia de que se le dé de baja el contrato a Luma Energy.

Las y los ciudadanos de a pie no fueron los únicos en reclamar por el servicio y la situación en la isla. El artista boricua Bad Bunny aprovechó el show en Las Vegas, que dio en el marco de su gira "Worlds Hottest Toour", para visibilizar la situación. "Puerto Rico está bien cabrón", dijo en alusión a su tema "El apagón" . El artista denuncia en su video oficial la resistencia por parte de sus coterráneos a la contratación de Luma Energy.

"Puerto Rico está bien cabrón porque cada vez se hace más difícil vivir en la isla, Puerto Rico está bien cabrón porque cada vez son menos los recursos que tienen los puertorriqueños para vivir en la isla, porque tenemos que darlo nosotros mismos para echar hacia adelante prácticamente con un gobierno enemigo que se enriquece más y más y trabajaba para su beneficio poniendo al pueblo como último en la lista de prioridades", arrancó en una pausa que hizo en el medio del recital mientras se escuchaban gritos de "Fuera Luma".

El artista no ahorró palabras y denunció que hasta hay hospitales sin luz: "Puerto Rico está bien cabrón porque hace cinco años sufrió un huracán que le quitó la vida a mucha gente (N de R: el huracán María dejó casi tres mil personas fallecidas) y cinco años después ese mismo impacto, de otro huracán no tan fuerte. Puerto Rico está bien cabrón porque dos días antes de que llegara el huracán ya se había ido la electricidad, dos días antes. Y seis días después la gran mayoría no tiene luz, tampoco tiene electricidad, hay hospitales sin luz y casi está acabándose la reserva de los combustibles para los generadores. Puerto Rico está bien cabrón porque prácticamente no tenemos líderes, los líderes son el pueblo, son la gente, que nos ayudamos unos a otros".

La empresa LUMA Energy llegó a Puerto Rico durante la pandemia y tras el Huracán María, el fenómeno meteorológico que devastó a Dominica, a las Islas Vírgenes y, también a la isla boricua, en septiembre de 2017. Ese escenario, que afectó seriamente al sistema eléctrico del país; más la llegada de la Junta de Control Fiscal, establecida por el expresidente estadounidense Barack Obama, permitieron que el consorcio empresarial estadounidense-canadiense que asumiera el control total del sistema en junio de 2021. Una única red eléctrica nacional, que era controlada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se encargó de la extensión de todas las líneas.

Hay que tener en cuenta que Puerto Rico es uno de los dos estados libres asociados de Estados Unidos, junto con las Islas Marianas del Norte, un archipiélago del Pacífico. Este estatus da a Puerto Rico cierta independencia sobre sus asuntos internos, pero no potestad sobre sus relaciones exteriores. Puerto Rico mantiene ese régimen desde 1952, cuando el Congreso estadounidense aprobó la Constitución de Puerto Rico, que antes había sido redactada en la isla y aprobada en un referéndum local.