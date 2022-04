Perú: crece el paro, las protestas y la tensión por el futuro del gobierno

Los principales puntos de movilización son Arequipa, Tacna, Cajamarca y Huancayo. A la par el presidente Pedro Castillo dijo que trabaja en un proyecto de ley para bajar el salario de su gabinete y el cuerpo legislativo

Hace casi dos semanas que Perú está atravesada por manifestaciones y un paro de transportistas debido a la suba de precios de los alimentos y de los combustibles. A pesar de que el martes el presidente Pedro Castillo levantó el toque de queda y logró calmar las aguas con los manifestantes, este jueves siguieron las movilizaciones en algunos puntos del país. Entre ellos: Arequipa, Tacna, Cajamarca y Huancayo. La que tiene lugar el Lima está protagonizada por la Confederación General de Trabajadores y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación y tiene como destino el Congreso de la Nación. Entre los principales reclamos se destaca el aumento del salario mínimo y el cumplimiento de la "Agenda 19" que busca frenar el alza del costo de vida y bajar el precio de los combustibles.

A la par, el gobierno se reunió hoy en Huancayo -uno de los epicentros de las protestas- y allí el presidente Castillo anunció que está trabajando en un proyecto de ley para bajar los salarios del gabinete de ministros y congresistas. "Vamos a trabajar un proyecto de ley para ver de que maneras los ministros, empezando por el presidente de la República, y los congresistas, nos hacemos una rebaja del sueldo”, afirmó Castillo.

"Asumimos la crítica y también somos autocríticos. Si ustedes ven algún sector o un ministro que no funciona, tráiganme una propuesta y haré los cambios”, disparó el mandatario peruano, que estuvo acompañado por el jefe de Ministros, Aníbal Torres. Durante su intervención Castillo expresó sus condolencias a las familias de los ciudadanos que fallecieron durante las protestas, hasta el momento seis, y si bien reivindicó el derecho a manifestarse señaló que debe hacerse "de la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma".

Polémica: Torres se referenció en Hitler al proponer hacer autopistas

Torres desató una nueva polémica al proponer un programa de construcción de rutas y contar una anécdota sobre cómo se le ocurrió a Adolf Hitler "llenar a Alemania de autopistas". El jefe de ministros señaló que se necesita al menos “una buena trocha” para que los campesinos puedan conducir sus productos desde la chacra a los mercados. Para ello, recordó la vez en que Hitler visitó a Mussolini y vio una carretera que iba desde Milán a Brescia. Posteriormente, manifestó que al regresar a Alemania, mandó a construir autopistas y aeropuertos, relató el diario peruano La República.

“En una oportunidad Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación, no solamente las que conducen de una ciudad a otra, sino también, aunque sea de momento sea una buena trocha, que conduzca desde la chacra hasta el mercado para que el campesino pueda sacar sus productos (sic)”, dijo Torres en la sesión de consejo de ministros.

Rápidamente la Embajada de Alemania en Perú señaló que "Hitler no es referente adecuado como ejemplo de ningún tipo", y Torres salió a disculparse.