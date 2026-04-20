Presidente de Ecuador anuncia cambio de ministros y un toque de queda nocturno

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes que el nuevo ministro de Ambiente y Energía asumirá el cargo el 30 de abril y también realizará un cambio en el Ministerio de Salud.
Noboa señaló que se cambiará a la actual ministra, Inés Manzano, pero no mencionó el nombre del funcionario que la reemplazará.
"En el ámbito energético, tendrá un nuevo liderazgo a partir del 30 de abril", escribió Noboa en un mensaje en X. "Durante la transición, se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país".
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Como ministro de Salud nombró a Jaime Bernabé Erazo, quien asumirá la cartera de forma inmediata, agregó.
Noboa dijo además que dispuso un toque de queda en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en cuatro cantones, para operativos de las fuerzas del orden en contra de las bandas criminales.
La medida regirá del 3 al 18 de mayo entre las 23.00 hora local hasta las 05.00 del día siguiente.
El gobierno ha intensificado las operaciones de combate al crimen con el apoyo de Estados Unidos en las últimas semanas, lo que ha dado resultados positivos, según el gobierno.
Con información de Reuters