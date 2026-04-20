Presidente de Ecuador anuncia cambio de ministros y un toque de queda nocturno

FOTO ARCHIVO-El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes ‌que el ‌nuevo ministro de Ambiente y Energía asumirá el cargo el 30 de abril y también realizará un cambio en el Ministerio de Salud.

Noboa señaló que ​se cambiará ⁠a la actual ministra, Inés ‌Manzano, pero no mencionó ⁠el nombre del ⁠funcionario que la reemplazará.

"En el ámbito energético, tendrá un nuevo liderazgo a ⁠partir del 30 de ​abril", escribió Noboa en ‌un mensaje en X. "Durante ‌la transición, se realizarán las ⁠operaciones necesarias para fortalecer la red del país".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Como ministro de Salud nombró a Jaime ​Bernabé ‌Erazo, quien asumirá la cartera de forma inmediata, agregó.

Noboa dijo además que dispuso un toque de queda en las ⁠provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en cuatro cantones, para operativos de las fuerzas del orden en ‌contra de las bandas criminales.

La medida regirá del 3 al 18 de mayo entre las 23.00 hora local hasta las 05.00 ‌del día siguiente.

El gobierno ha intensificado las operaciones de combate al crimen ‌con el ⁠apoyo de Estados Unidos en las últimas semanas, ​lo que ha dado resultados positivos, según el gobierno.

Con información de Reuters