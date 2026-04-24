Peso mexicano y bolsa apuntan a semana negativa atentos a Medio Oriente

FOTO DE ARCHIVO. Tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense en Ciudad Juárez

El peso mexicano y la bolsa avanzaban el viernes, si bien se encaminaban a culminar ‌una semana de ‌pérdidas acumuladas, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del conflicto bélico en Medio Oriente.

Estaba previsto que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, viaje a Islamabad, escenario de anteriores conversaciones de paz con Estados Unidos, lo que mantenía viva la esperanza ​de los inversionistas ⁠de que las negociaciones pudieran reanudarse tras su ‌fracaso a principios de esta semana.

* La ⁠moneda cotizaba en 17.3901 por ⁠dólar, con una ganancia de un 0.10% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. No obstante, acumulaba ⁠un retroceso semanal del 0.6%.

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* En cuanto a ​datos económicos, el Índice de Confianza ‌del Consumidor de la Universidad ‌de Míchigan cayó en abril a un mínimo histórico, ⁠una mala señal sobre la salud de la demanda interna de Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas.

* A nivel local se dio ​a conocer ‌que la actividad económica, medida por el IGAE, repuntó en febrero, aunque menos de lo anticipado, en medio de una expansión de las manufacturas que fue opacada por un débil desempeño ⁠de los servicios y las actividades agropecuarias.

* La próxima semana se publicarán en México las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre. "En conjunto con el resultado de hoy, es probable que todo el 1T26 haya sido negativo", destacaron analistas de Grupo Financiero Banorte.

* La bolsa subía un ‌1.08% a 69,370.09 puntos, aunque en la semana sumaba una pérdida del 0.65%, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del primer trimestre.

* Los títulos del panificador Grupo Bimbo encabezaban ‌las alzas de la sesión, con un 3.07% más a 55.80 pesos, seguidos por los del minero Grupo México, que ‌sumaban un 2.54% ⁠a 201.55 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a ​10 años subía 11 puntos base a un 9.03%, mientras que la tasa a 20 años ascendía nueve, a un 9.48%.

Con información de Reuters