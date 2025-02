Panamá se aleja de China y prioriza a Estados Unidos: se retirará de la Ruta de la Seda

Bajo la presión y amenazas de Estados Unidos, Panamá anunció que no renovará el memorando de entendimiento firmado con China, conocido como La Ruta de la Seda, y ratificó la soberanía sobre el canal. Asimismo, definieron que trabajarán para "optimizar la prioridad en el tránsito de buques" norteamericanos.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, comunicó que su gestión no renovará ese acuerdo. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no pero creo que le toca en uno o dos años la renovación porque es cada tres", explicó tras una reunión con el jefe del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Sin embargo, aclaró que "no cabe duda que el canal es operado por nuestro país" y que continuará de esa forma. "Yo no creo que haya habido discrepancia en eso. El presidente (Donald Trump) tiene su opinión sobre la presencia china, que será aclarada en su momento en las instancias técnicas del canal. La soberanía de Panamá no está en cuestión", añadió.

Mulino negó amenazas. "No sentí para nada un clima de controversia ni de irrespeto, sentí un clima muy proactivo", indicó sobre una reunión que fue "altamente respetuosa y cordial".

Gesto hacia Estados Unidos

Tras ello, la Autoridad del Canal de Panamá comunicó Rubi, que trabajarán con la marina estadounidense para "optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques" a través de la vía interoceánica, en un nuevo gesto para rebajar la tensión por la amenaza de Donald Trump de "recuperar" la infraestructura. "La Autoridad del Canal de Panamá le comunicó al secretario Rubio, su disposición de trabajar con la marina de guerra de ese país, para optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques a través del Canal de Panamá", informó la Autoridad del Canal en un comunicado poco después de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense.

El presidente de Panamá junto a Marco Rubio.

En diálogo con periodistas, Donald Trump dijo que su país “va a recuperar” el canal de Panamá o “va a pasar algo muy poderoso”. El presidente de Estados Unidos marcó anoche: “China está manejando el canal de Panamá que no le fue entregado a China, que le fue entregado a Panamá de manera tonta, pero violaron el acuerdo, y lo vamos a recuperar, o va a pasar algo muy poderoso”.

Panamá fue el primer destino de Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos. Durante su encuentro con Mulino, el jefe de la diplomacia estadounidense exigió "cambios inmediatos" ante la "influencia y el control del Partido Comunista Chino" sobre el canal.

"Trump ha llegado a la conclusión preliminar de que la actual posición de influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el canal de Panamá es una amenaza para el canal y supone una violación del Tratado Sobre la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del canal de Panamá", señaló el Departamento de Estado en un comunicado. Por ello, Rubio trasladó a las autoridades panameñas que "este 'statu quo' es inaceptable y que, a falta de cambios inmediatos, Estados Unidos tendría que tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos conforme el Tratado".

Con información de EuopaPress y Agencia Deutsche Welle.