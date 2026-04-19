El manifiesto de Palantir para reconfigurar el mundo: tecnología, guerra y un mensaje que sacude a Silicon Valley

La empresa Palantir Technologies, cuyo fundador fue el trumpista Peter Thiel y que servicios basados en datos e Inteligencia Artificial a Estados Unidos e Israel, entre otros, publicó este fin de semana un manifiesto en la red social X en el que anticipa la fundación de una "república tecnológica en breve". El documento, que generó inmediatas reacciones entre usuarios de la red social, propone a la "civilización occidental" como el modelo a seguir, algo que repitieron más de una vez los funcionarios de primera línea de Donald Trump, de la mano de un "poder duro" basado en el software.

El manifiesto es solo un extracto, también publicado este sábado en el New York Times, del libro The Technological Republic escrito por el dueño de Palantir, Alexander Karp. En 22 puntos, el CEO de una de las empresas de Inteligencia Artificial de punta, que ofrece sus servicios al Pentágono y varias áreas del estado de Estados Unidos, proyecta su futuro ideal. Gobiernos subordinados a los avances tecnológicos, un servicio militar universal y el fin de la "era atómica" que de paso una nueva "era de disuasión construida sobre la Inteligencia Artificial".

"Silicon Valley debe jugar un rol en abordar el crimen violento. Muchos políticos en Estados Unidos se encogieron de hombros cuando se trata de crimen violento, abandonando cualquier esfuerzo serio por abordar el problema o asumir cualquier riesgo con sus electorados o donantes en la búsqueda de soluciones y experimentos en lo que debería ser un intento desesperado por salvar vidas", sostiene Karp en el punto 17 y muestra la esencia este nuevo modelo: los humanos son incapaces de gestionar la humanidad entonces debe hacerlo la tecnología.

Es lo que también sostiene en el primer punto de su manifiesto: para Karp, Sillicon Valley tiene el deber "moral" de retribuirle al país que lo vio crecer (Estados Unidos). Esa retribución será, en principio, participando en la "defensa de la nación".

La publicación de este manifiesto surge a su vez en medio de fuertes cuestionamientos al uso de la IA en las acciones bélicas que Estados Unidos está desarrollando en Irán y la invasión que realizó en enero en Venezuela para secuestrar al presidente de ese país Nicolás Maduro. Fue precisamente la operación en Venezuela la que expuso los alcances de los acuerdos entre empresas tencológicas y el Pentágono. Porque después del secuestro de Maduro se filtró a la prensa que la empresa de IA Anthropic había consultado si sus servicios habían sido usados junto con Palantir para la operación que dejó al menos 30 soldados cubanos muertos.

Ello derivó en una discusión sobre los puntos innegociables para Anthropic, como lo son el uso de su IA para la vigilancia masiva y armas autómatas, que al parecer no son un problema para Palantir. La empresa de Karp continúa cada vez más imbrincada con los resortes del estado norteamericano y fue apoyada públicamente por Trump días atrás: "Palantir Technologies (PLTR) ha demostrado tener grandes capacidades y equipos de combate. ¡¡Simplemente pregúntenles a nuestros enemigos!!!".

Junto a la publicación del manifiesto en el New York Times, Palantir también ocupó una página entera del diario para afirmar que la empresa "apoya a Israel", otro de los países que usa sus servicios en las acciones violentas en la Franja de Gaza y en el sur del Líbano.