OLIMPIADAS

Italia propondrá alto el fuego mundial para Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

07 de octubre, 2025 | 11.19

Italia presentará a las Naciones Unidas una propuesta de alto el fuego mundial antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

El concepto de tregua mundial durante las Olimpiadas se remonta a los antiguos Juegos de Grecia, en los que las facciones enfrentadas acordaron deponer las armas mientras durara el evento, para que los atletas pudieran viajar con seguridad a la antigua Olimpia.

Los llamamientos de los organizadores de los Juegos Olímpicos y de la ONU a un alto el fuego mundial no han sido atendidos con ocasión de los Juegos de la era moderna desde 1896, incluidos los de París 2024. La cita de Milán-Cortina tendrá lugar del 6 al 22 de febrero.

"Con vistas a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, presentamos a las Naciones Unidas una propuesta de tregua olímpica para todas las guerras, incluidas las de Ucrania y Oriente Medio", dijo Tajani. "Apoyamos el plan de Estados Unidos (para poner fin a la guerra en Gaza) y, como ha dicho el papa León, nunca debemos renunciar a la esperanza de paz".

El plan de 20 puntos presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el que Israel y Hamás iniciaron conversaciones indirectas el lunes, es visto como la iniciativa más prometedora para poner fin a la guerra. 

En Ucrania, el Gobierno prooccidental lleva más de tres años y medio luchando contra la invasión rusa, el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se ha cobrado cientos de miles de vidas.

Con información de Reuters

