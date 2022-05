Claves del día 94 de la guerra: foco en la crisis alimentaria y Rusia prueba misil hipersónico

A continuación, un repaso de los principales hechos ocurridos hoy, en el día 94 de la invasión de Rusia a Ucrania:

- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó hoy que su país está "dispuesto" a ayudar a una exportación "sin trabas" de cereales de Ucrania y alertó del riesgo de una futura "desestabilización" en el conflicto por el envío de armas de Occidente, al dialogar por teléfono con su homólogo francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz, que a su vez instaron a que haya "negociaciones serias" de paz. Ucrania, gran exportador de cereales, tiene bloqueada su producción debido a los combates, mientras que Rusia, otra potencia agrícola, no puede vender sus fertilizantes y sus cereales debido a las sanciones occidentales. Ambos países producen un tercio del trigo mundial.

- El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó hoy que el G7 trabaja "para reanudar las exportaciones de granos desde Ucrania", para lo que es "imperativo de que Rusia relaje su bloqueo y permita vías de navegación seguras", en medio de temores a que se agrave la crisis alimentaria mundial como efecto de la guerra. El premier conservador y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dialogaron hoy sobre los últimos acontecimientos en el Donbass, la región del este de Ucrania donde se concentran actualmente los combates.

- Un barco de carga ingresó hoy al puerto ucraniano de Mariupol por primera vez desde que Rusia completó su ocupación con el objetivo de trasladar metal, en una maniobra que Ucrania calificó como "saqueo". El barco cargará 2.700 toneladas de metal con destino a la localidad rusa de Rostov del Don, a la que se espera que llegue el próximo lunes.

- El ejército ruso confirmó hoy que controla Liman, una localidad clave para avanzar hacia grandes ciudades del este de Ucrania, zona donde se concentran actualmente gran parte de los combates. Liman es un importante nudo ferroviario al noreste de Slaviansk, tomada brevemente por los separatistas prorrusos en 2014, y de Kramatorsk, la capital de la región de Donetsk, que está bajo control de Ucrania. La conquista de la localidad permitiría a las tropas rusas despejar el último obstáculo para avanzar hacia las ciudades de Slaviansk y Kramatorsk, en una maniobra para rodear Severodonetsk y Lysychansk, más hacia el este.

- El jefe del equipo negociador de Ucrania, Mijail Podoliak, excluyó hoy la posibilidad de lograr la paz a través del diálogo, al afirmar que un acuerdo con Rusia "no valdría ni un centavo" y asegurar que su país "no tiene otra opción que luchar hasta un final victorioso". Podoliak afirmó que Rusia demostró ser un "país bárbaro" que se embarcó en una "guerra de agresión al estilo medieval" que no amenaza sólo las fronteras de Ucrania, sino la seguridad mundial en su conjunto. "A un bárbaro solo se lo puede detener por la fuerza," sentenció y prometió que Ucrania luchará contra Rusia "hasta el final" ya que no tiene "otras opciones".

- El ejército ruso anunció hoy que había realizado con éxito un nuevo disparo de misil de crucero hipersónico Zircon al alcanzar un blanco situado a unos 1.000 kilómetros, en un test que coincide con un recrudecimiento de la ofensiva en el este de Ucrania. El misil Zircon fue lanzado de la fragata "Amiral Gorshkov", en el mar de Barents, hacia un objetivo en aguas del mar Blanco, en el Ártico, indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.

- Putin promulgó hoy una ley que elimina el límite máximo de edad para los soldados profesionales que se unen al ejército, en coincidencia con la invasión militar en Ucrania. La nueva ley elimina el límite máximo de edad de 40 años para que un voluntario firme sus primeros contratos militares. Según los autores de la iniciativa, del partido gobernante Rusia Unida, esta modificación permitirá atraer al servicio en el Ejército a especialistas altamente cualificados cuya edad suele rondar entre 40 y 50 años, sobre todo ingenieros, especialistas en comunicaciones y médicos.

Con información de Télam