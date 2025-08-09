Un tiroteo en Times Square dejó tres heridos graves en la madrugada de este sábado.

En la madrugada de este sábado, tres personas resultaron heridas de bala en un tiroteo en Times Square, uno de los lugares más visitados y emblemáticos de la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía neoyorkino (NYPD) notificó que las víctimas ya fueron trasladadas a un hospital cercano y que están en condición estable. Así lo explicó el vocero de la policía local, en una rueda de prensa que dio esta misma mañana.

El hecho pasó alrededor de las 5 de la madrugada, después de un cruce verbal entre uno de los heridos y el presunto atacante. Según la policía, el sospechoso es un joven de 17 años que pudo ser detenido poco después del incidente. En ese trance, las autoridades lograron recuperar un arma de fuego que habría sido utilizada en el tiroteo. La investigación preliminar indica que el enfrentamiento no fue un ataque al azar, sino que estuvo motivado por una disputa previa que escaló rápidamente a la violencia.

Según testigos que hablaron ante la policía, reportaron haber escuchado varios disparos y ver a las víctimas caer al suelo, a la par que algunos civiles y turistas corrían para ponerse a salvo. Agentes de la policía y equipos de emergencia acordonaron la zona, que poco después recuperó su actividad habitual aunque con una visible presencia policial por seguridad.

Por ahora, el menor detenido está bajo custodia y enfrenta cargos que podrían incluir intento de homicidio y posesión ilegal de arma de fuego. La policía sigue recabando testimonios y revisando imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir con precisión cómo se desencadenó el brutal episodio.

Inseguridad y violencia en Nueva York: números a la baja que mantienen la preocupación

Según datos difundidos por el NYPD el pasado 4 de agosto, Nueva York registró en los primeros siete meses del año un mínimo histórico de incidentes y víctimas por tiroteos. Sin embargo, las autoridades reconocieron que, aunque se nota la tendencia a la baja, el hecho de esta madrugada "muestra que la violencia armada sigue siendo un problema", según indicó el vocero de la NYPD..

La policía encintó la zona del tiroteo a los pocos minutos.

Es el segundo tiroteo de alto impacto en la ciudad este año. El primero fue en julio, cuando un ataque en una torre de oficinas de Manhattan dejó un saldo trágico de cuatro personas muertas, entre ellas un alto ejecutivo de la firma Blackstone y un agente del NYPD.

Si bien Estados Unidos se caracteriza por tener pocas políticas restrictivas en cuanto a la tenencia de armas, Nueva York es una de las que más regulaciones tiene. Para tener escopetas, rifles y pistolas, por ejemplo, se necesita una licencia. Y si bien fuentes especializadas consideran que esto tiene algo que ver con la baja en los incidentes este año, no deja de ser un problema que cuando los hechos pasan tengan saldos altos de muertos y heridos.