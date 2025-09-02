Ucrania nunca aceptará legalizar la ocupación rusa de la planta de Zaporiyia, según ministerio

FOTO DE ARCHIVO: Central nuclear de Zaporiyia, Ucrania

Ucrania nunca aceptará legalizar la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia y la retirada inmediata de las tropas rusas es la única forma de garantizar la seguridad allí, declaró el martes el ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano.

Un comunicado del ministerio no hizo referencia directa a la declaración del líder del Kremlin, Vladímir Putin, durante una visita a China, de que Moscú estaba dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la central, incautada en las primeras semanas tras la invasión de Ucrania por Moscú en febrero de 2022.

"La central nuclear de Zaporiyia es y seguirá siendo parte integrante del territorio soberano de Ucrania. Cualquier intento de Rusia de cuestionar este hecho es legalmente nulo y políticamente inútil", dijo el ministerio.

"La única forma de restablecer la seguridad nuclear es la retirada inmediata y completa del personal militar y de otro tipo ruso de la central nuclear de Zaporiyia".

Con información de Reuters