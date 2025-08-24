Noruega suministrará a Ucrania sistemas de defensa antiaérea por valor de 700 millones de dólares

Imagen de archivo del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store (dcha), y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa en Oslo, Noruega.

El gobierno de Noruega anunció el domingo que aportará a Ucrania sistemas de defensa antiaérea por valor de unos 7.000 millones de coronas noruegas (696,12 millones de dólares).

"Junto con Alemania, nos estamos asegurando de que Ucrania reciba potentes sistemas de defensa antiaérea", declaró el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

"Alemania y Noruega colaboran de forma muy estrecha para apoyar a Ucrania en su lucha por defender el país y proteger a la población civil de los ataques aéreos rusos", agregó.

Noruega y Alemania están financiando dos sistemas Patriot que incluyen misiles. Además, Oslo está contribuyendo a la adquisición de radares de defensa aérea del fabricante alemán Hensoldt y de sistemas de defensa aérea de Kongsberg.

(1 dólar = 10,0558 coronas noruegas)

Con información de Reuters