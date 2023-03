Navalny agradece el Oscar por documental y lo dedica a los que se oponen a la guerra

El encarcelado activista opositor ruso Alexey Navalny felicitó hoy al equipo que realizó el documental sobre su envenenamiento en 2020, que ganó un Oscar el domingo pasado, y dedicó su "contribución" en la película a los que se oponen "al monstruo de la dictadura" y a la guerra.

"Dedico toda mi contribución a esta película a las personas honestas y valientes de todo el mundo que día tras día encuentran la fuerza para enfrentarse al monstruo de la dictadura y a su constante compañera, la guerra", señaló el opositor ruso en Twitter.

"Estoy sumamente contento, pero, mientras me regocijo, intento no olvidar que no fui yo quien ganó el Oscar", destacó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Galardonada con la estatuilla en la categoría mejor largometraje documental, la película dirigida por el canadiense Daniel Roher narra el ascenso político de Navalny, su envenenamiento -del que culpa al Kremlin- y su posterior detención.

Navalny, de 46 años, fue detenido en Rusia en enero de 2021, a su regreso de Alemania, donde se recuperó del ataque con veneno.

En marzo del año pasado, el activista fue condenado a nueve años de prisión en régimen "severo" por acusaciones de "fraude" que considera ficticias.

Navalny suele criticar la ofensiva rusa en Ucrania desde la cárcel e hizo un llamamiento a los rusos para que protesten.

El opositor ruso explicó que los medios rusos no mencionaron el premio a mejor documental, lo que le llevó a pensar que se trataba de "una buena señal", consignó la agencia Europa Press.

Finalmente, fue su abogado quien le comunicó la victoria durante una audiencia en la corte. "Era como si esas palabras ni siquiera pertenecieran a este mundo, pero, por otro lado, todo aquí es tan extraño y loco que se siente como si ese fuera el único mundo al que pertenecen", manifestó.

Al recibir el premio el domingo en Los Ángeles, el director del documental hizo referencia los cuestionamientos de Navalny a la guerra: "Y hay alguien que no pudo estar con nosotros esta noche: el líder de la oposición rusa, Alexey Navalny, permanece en régimen de aislamiento por lo que llama, quiero asegurarme de citar sus palabras correctamente, 'la injusta guerra de agresión de Vladimir Putin en Ucrania'".

Las autoridades rusas señalaron este lunes que consideran que existen indicios de "politización" en el Oscar concedido al documental.

"Aunque no he visto el documental, supongo que hay un elemento de politización del tema", dijo este lunes a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó la agencia AFP.

"El propio Hollywood no se avergüenza a veces de proceder a una politización de sus obras", añadió.

Por su parte, la Unión Europea (UE) exigió el viernes pasado la liberación "inmediata" del líder opositor.

Con información de Télam