La ONU advirtió sobre las "consecuencias graves" si la guerra se extiende 6 meses

El economista titular de la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Máximo Torero, advirtió este jueves que habría "un impacto grave" en la economía mundial si la guerra en Medio Oriente se extendiera entre tres y seis meses más. Advirtió que no solo afectaría a los precios mismos de los alimentos sino también "a otros sectores" como la energía y los combustibles.

Tras la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, la ONU sigue de cerca el conflicto en la región, haciendo llamados al diálogo y a la paz inmediata. Sin éxito, sus distintas agencias comenzaron a emitir informes sobre los riesgos en torno a la prolongación del conflicto, el cual podría durar hasta seis meses más, según fuentes estadounidenses. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), el brazo humanitario más importante de Naciones Unidas, fue la primer entidad del organismo internacional que dió números alarmantes: la guerra podría someter a 45 millones de personas en la hambruna para el mes de junio si se extiende hasta entonces. Esto sería consecuencia de los permanentes bloqueos de Estados Unidos sobre algunas rutas claves de ayuda humanitaria en la zona, lo que está retrasando los envíos de ayuda a la zona. La cifra mundial de hambruna podría escalar a un "récord histórico", según advirtió un funcionario.

"Esto llevaría los niveles de hambre a nivel mundial a un récord histórico, y es una perspectiva terrible", advirtió Carl Skau, subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, a lo que sumó: "Antes de esta guerra, ya nos encontrábamos en una situación crítica donde el hambre nunca había sido tan grave como ahora, tanto en cifras como en profundidad".

Aparte de las consecuencias humanitarias, Torero dio este jueves los números de mercado de la guerra. "Los mercados podrán absorber el impacto de la guerra sólo si la guerra termina en las próximas dos semanas", aseguró Torero. "Pero si se prolonga entre tres y seis meses, no solo afectará la seguridad alimentaria y la energía, sino también a otros sectores, debido al aumento de los precios", agregó el economista.

"Justamente la suba de precios, junto con la caída de las remesas de trabajadores en el exterior, afectarán el desarrollo económico y el crecimiento a nivel global", sostuvo Torero durante una conferencia de prensa este jueves.

La influencia del clima empeora la situación: "Hay que resolver este problema lo antes posible"

Torero también advirtió como los cambios en el clima podrían afectar de peor manera al panorama regional en Medio Oriente. Según alertó, en los próximos días se espera próximamente un fenómeno climático de El Niño, que suele aumentar las temperaturas globales. "Un El Niño fuerte podría agravar significativamente la situación económica", afirmó Torero.

"Mi mensaje es que necesitamos encontrar una manera de resolver este problema lo antes posible", dijo Torero en la charla de prensa. "Porque, de lo contrario, las consecuencias… podrían ser muy dramáticas, incluso peores que lo ocurrido durante la guerra en Ucrania", concluyó.