Mundial de Qatar 2022: denuncian que fuerzas de seguridad de Irán asesinaron a joven por festejar la caída de su selección

Mehran Samak, de 27 años, fue brutalmente asesinado por las fuerzas iraníes tras la eliminación del seleccionado en Qatar.

Un iraní que presuntamente festejó la eliminación de su seleccionado nacional de fútbol a manos de Estados Unidos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad según denunciaron diversos grupos de derechos humanos del país.

El hombre fue identificado como Mehran Samak, de 27 años, y habría tocado la bocina de su auto en la ciudad de Bandar Anzali, una ciudad ubicada en la costa del Mar Caspio, al noroeste de Teherán, al momento de la derrota de Irán por 1-0 en la jornada del pasado martes.

Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega y el Centro de Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Nueva York, señalaron que Samak "fue un objetivo deliberado y le dispararon a la cabeza las fuerzas de seguridad (...) tras la derrota de la selección nacional contra Estados Unidos" y también informaron que las fuerzas lo asesinaron, específicamente, por celebrar la derrota.

La caída ante EE.UU. y la posterior eliminación en la Copa del Mundo generó reacciones divididas entre partidarios y detractores del régimen iraní. Incluso, en un video grabado desde el funeral de Samak, publicado en internet, se oyeron gritos de "¡Muerte al dictador!".

"Tras la derrota amarga de la pasada noche, la noticia de tu muerte incendió mi corazón", escribió el volante del seleccionado Saied Ezatolahi (que jugó el partido del pasado martes), oriundo de la ciudad en la que ocurrió el brutal asesinato. Además, aseguró que conocía a Samak -incluso, lo llamó "compañero de la infancia"- y compartió una imagen juntos, de adolescentes, compartiendo equipo de fútbol.

Mientras que, en el mismo texto, el futbolista añadió: "Llegará un día en que las máscaras caerán y se descubrirá la verdad. No es lo que nuestros jóvenes merecen; esto no es lo que nuestra nación merece". En el Mundial de Qatar, la selección nacional de Irán decidió no cantar el himno durante su debut vs. Inglaterra como muestra de apoyo a las protestas en su país. Algo que no ocurrió en el segundo partido contra Gales y trajo como consecuencia abucheos y llantos por parte de los hinchas.

Al menos 448 personas, entre ellas 60 menores de edad, murieron a causa de la represión de las fuerzas de seguridad, según un balance del IHR. Por su parte, las autoridades militares del país señalaron que las víctimas fatales son más de 300 e incluyen a "decenas de policías, soldados y milicianos".

Irán vive, hace ya varias semanas, una gran cantidad de protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una kurda iranía detenida tres días antes por la policía por supuestamente violar el código de vestimenta del pais que exige el uso del velo en público. Según manifestaron, llevaba "mal puesto" el pañuelo sobre su cabeza y dejaba ver su pelo.