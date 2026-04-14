Ralentizar la transición ecológica por la guerra sería un "grave error", según un dirigente del BCE

La guerra en Oriente Medio pone de relieve lo crucial que es la transición ecológica en el sector energético para la resiliencia y la competitividad de Europa, dijo el martes Olli Rehn, miembro del Comité de política monetaria del Banco Central Europeo.
"Frenar ahora la transición ecológica sería un grave error", señaló el gobernador del Banco de Finlandia.
Rehn señaló que aún no está claro qué efecto tendrá la guerra sobre la inflación a medio plazo, aunque un aumento de la inflación general este año sería inevitable.
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"Las decisiones sobre los tipos de interés no están fijadas de antemano", señaló, y añadió que el BCE estaba siguiendo de cerca la evolución del conflicto en Oriente Medio y sus efectos indirectos sobre la economía.
La intensidad del impacto de la guerra varía en cada uno de los países de la zona del euro, señaló Rehn.
"El impacto en la economía finlandesa se ve atenuado por el hecho de que Finlandia ha avanzado más rápidamente en la transición energética que muchos otros países", dijo.
(Información de Anne Kauranen en Helsinki; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)