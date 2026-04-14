Ralentizar la transición ecológica por la guerra sería un "grave error", según un dirigente del BCE

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial del movimiento social, Olli Rehn, llega al debate sobre las elecciones presidenciales en Yle, la compañía finlandesa de radiodifusión en Helsinki, Finlandia

La guerra en Oriente Medio pone de relieve ‌lo crucial ‌que es la transición ecológica en el sector energético para la resiliencia y la competitividad de Europa, dijo el martes Olli Rehn, miembro ​del Comité ⁠de política monetaria del ‌Banco Central Europeo.

"Frenar ahora ⁠la transición ecológica ⁠sería un grave error", señaló el gobernador del Banco de Finlandia.

Rehn ⁠señaló que aún no ​está claro qué ‌efecto tendrá la ‌guerra sobre la inflación a ⁠medio plazo, aunque un aumento de la inflación general este año sería inevitable.

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"Las ​decisiones ‌sobre los tipos de interés no están fijadas de antemano", señaló, y añadió que el BCE ⁠estaba siguiendo de cerca la evolución del conflicto en Oriente Medio y sus efectos indirectos sobre la economía.

La intensidad del impacto de la guerra varía en ‌cada uno de los países de la zona del euro, señaló Rehn.

"El impacto en la economía finlandesa se ve ‌atenuado por el hecho de que Finlandia ha avanzado más rápidamente ‌en la ⁠transición energética que muchos otros países", dijo.

(Información ​de Anne Kauranen en Helsinki; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)