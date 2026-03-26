Peso mexicano se debilita tras recorte tasa clave Banxico, bolsa cae

Imagen de archivo. Un tablero muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense.

El peso mexicano se depreció el jueves después de que Banco de México retomó su ciclo de recortes ‌a la tasa clave ‌de interés, desafiando preocupaciones por los potenciales riesgos para la inflación global derivados del conflicto bélico en Medio Oriente.

La decisión tomó por sorpresa a gran parte del mercado que anticipaba que la autoridad extendería una pausa monetaria que puso en marcha en febrero, después de que los precios al consumidor ​se dispararan a niveles ⁠no vistos desde finales de 2024, si bien la ‌inflación subyacente disminuyó.

* La moneda cotizaba en 17.9103 ⁠por dólar en la recta final ⁠de los negocios, con una pérdida cercana a un 1%, también arrastrada por la cautela de los participantes ante versiones encontradas ⁠entre Estados Unidos e Irán sobre la posibilidad de ​un pronto fin de la guerra.

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* En ‌el último giro de los pronunciamientos, ‌el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que suspendería los ⁠ataques contra instalaciones energéticas de la República Islámica durante 10 días a petición de Teherán y afirmó que las conversaciones iban "muy bien".

* Más temprano, un funcionario iraní dijo a Reuters ​que una ‌propuesta estadounidense para terminar con casi cuatro semanas de hostilidades es "unilateral e injusta", al tiempo que recalcó que la diplomacia no ha terminado.

* El conflicto ha impactado el suministro global de petróleo desde la región, ⁠presionando sus precios en los mercados. Los principales bancos centrales del mundo han dicho recientemente que están preparados para hacer frente a cualquier repunte de la inflación con una política monetaria más restrictiva.

* Banco de México, en cambio, resaltó en su decisión los riesgos para la actividad económica y dijo que hacia adelante valoraría "la ‌pertinencia y el momento" de realizar una reducción adicional al costo de los préstamos.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cayó un 1.65% a 67,061.34 puntos, después de haber registrado en la víspera su mayor ganancia diaria desde abril del año pasado.

* ‌Los títulos de la concesionaria de autopistas Pinfra encabezaron el declive, con un 4.04% menos a 280.22 pesos, seguidos por los de ‌la firma de ⁠telecomunicaciones Megacable, que restaron un 2.90% a 63.28 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento ​del bono a 10 años disminuyó 22 puntos base a un 9.23%, mientras que la tasa a 20 años bajó 11, a un 9.42%.

Con información de Reuters