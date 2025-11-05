El sector tecnológico frena a las bolsas europeas, con los resultados en el punto de mira

Gráfico del índice bursátil alemán DAX en la Bolsa de Fráncfort, Alemania

ers) -Las bolsas europeas alcanzaban el miércoles su nivel más bajo en dos semanas, en un momento en que las elevadas valoraciones de la renta variable siguen poniendo nerviosos a los inversores de todo el mundo, mientras que Novo Nordisk se desplomó después de que el fabricante de medicamentos emitiera unas previsiones desalentadoras.

El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,4%, hasta 568,10 a las 0811 GMT, situándose por segunda sesión consecutiva en niveles no vistos desde el 17 de octubre.

Los valores tecnológicos fueron los que más bajaban, con un descenso del 1,3%, mientras que los valores considerados seguros, como los de alimentación y bebidas , avanzaban ligeramente.

Los temores a las valoraciones resurgieron esta semana en Wall Street y en los mercados asiáticos, que han batido récords este año, impulsados sobre todo por el entusiasmo por la inteligencia artificial. Los comentarios de los principales bancos estadounidenses el martes avivaron aún más estos temores.

Mientras tanto, los resultados también estuvieron en el punto de mira en todo el continente.

Novo Nordisk caía un 2% en un mercado agitado después de que el fabricante de Wegovy rebajara su previsión de beneficios para todo el año, en un primer golpe al nuevo consejero delegado de la farmacéutica danesa en medio de una profunda reestructuración para recuperar el terreno perdido en una feroz batalla en el mercado de los medicamentos contra la obesidad.

Ambu se desplomaba un 12% después de que el fabricante danés de soluciones de endoscopia presentara unos resultados trimestrales por debajo del consenso.

Vestas registró un beneficio operativo en el tercer trimestre por encima de las expectativas, lo que hacía subir las acciones del fabricante de aerogeneradores un 10%.

