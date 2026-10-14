El Vaticano ratificó la intención del papa León XIV de viajar a Argentina y la región

El papa León XIV fue operado de manera exitosa, pero la noticia de que le extirparon un tumor maligno generó preocupación en todo el mundo e incertidumbre por la recuperación que le queda por delante. Por ahora, su gira por Latinoamérica continúa en pie: el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó el “deseo” del Sumo Pontífice de mantener su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, programado para inicios de noviembre.

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Aunque la operación salió bien, el Vaticano no confirmó ni canceló la visita al país. “Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, por lo tanto su intención, su deseo y también el hecho de ir”, dijo Bruni en declaraciones a la prensa de acuerdo a lo detallado por EWTN News.

El Papa se sometió a una extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar, lo que significa un tumor maligno en el pulmón. Según el boletín médico del martes, la intervención transcurrió "sin complicaciones", con una duración de unos 90 minutos.

El último parte médico agregó que durante la mañana de este miércoles el Pontífice se sometió a “los análisis de sangre y la radiografía de tórax previstos después de la operación”. “Los resultados confirman un curso postoperatorio regular: los valores están dentro de la norma para el tipo de intervención realizada”, señalaron los médicos.

En los próximos días se realizarán exámenes postoperatorios al tejido extirpado. Las pruebas preoperatorias ya habían indicado a los médicos dónde y cómo operar. No se comunicó ningún cambio con respecto al tiempo de hospitalización de una semana anunciado previamente.

En tanto, León reapareció a través de un mensaje transmitido durante la misa de clausura del encuentro eclesial celebrado en el Vaticano por el décimo aniversario de Amoris laetitia, la exhortación apostólica del papa Francisco sobre el amor en la familia. En su homilía, leída el miércoles 14 de octubre por el cardenal Luis Antonio Tagle, el pontífice llamó a la Iglesia católica a llevar a la práctica las orientaciones pastorales del documento y a fortalecer los vínculos familiares a partir del amor, la fe y la oración.

Por lo pronto, la Arquidiócesis de Lima postergó el segundo encuentro de preparación para la visita del Papa a Perú, mientras el Santo Padre se recupera de la intervención quirúrgica. La decisión no implica la suspensión del viaje y los equipos organizadores continúan trabajando en las actividades previstas.

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV

Precisamente el 28 de septiembre de 2026, antes de que el papa León XIV presentara inconvenientes de salud, el Gobierno formalizó los feriados mediante el Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial. Allí sostuvo: "Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

En el mismo, se establece el siguiente esquema de feriados según la jurisdicción:

Lunes 9 de noviembre : feriado en toda la Argentina.

: feriado en toda la Argentina. Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires.

Qué pasa si el Papa no viene a la Argentina

En caso de que el papa León XIV suspenda su gira por Latinoamérica- y en consecuencia su visita a la Argentina- debido a su estado de salud, los feriados de noviembre no quedarían modificados automáticamente. Para ello, el Gobierno nacional debería tomar una decisión oficial para realizar la modificación.