El Vaticano informó este martes por la tarde que la operación del papa León XIV "concluyó positivamente, en los tiempos y en los modos previstos". El Santo Padre se sometió a una cirugía y le extirparon un tumor maligno.

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Los análisis realizados durante la intervención confirmaron el adenocarcinoma de pulmón que se sospechaba antes del ingreso a quirófano. La operación duró aproximadamente hora y media, aunque el Papa estuvo cerca de tres horas en el pabellón quirúrgico, cumpliendo con un desarrollo totalmente exitoso y libre de complicaciones. Tras despertar sin inconvenientes y superar la fase inicial de observación, el Santo Padre regresó a su estancia en la décima planta del centro médico.

El equipo de cirujanos fue encabezado por el profesor Stefano Margaritora, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor. Leonardo Petracca Caravella. El área de anestesia estuvo a cargo del profesor Massimo Antonelli y los doctores Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

Roma prevé que permanezca una semana internado para facilitar su recuperación. Por esta razón, suspendieron todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre. La intervención estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica que dirige el profesor Stefano Margaritora.

¿Qué se sabe de la visita del papa León XIV a la Argentina?

La visita del Papa está prevista del 8 al 11 de noviembre, afectando a Luján, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, León XIV decidió someterse a la cirugía antes para mantener su agenda en Latinoamérica, ya que su viaje también contempla su paso por Uruguay y Perú.

Por otro lado, el gobierno nacional confirmó que la mesa política trató los operativos para recibir al Sumo Pontífice e indicaron que "hasta el momento, no se registraron modificaciones en el itinerario previsto"; por ende, "continúan los trabajos de coordinación de los aspectos logísticos y de seguridad necesarios para su llegada al país".

La visita del papa León XIV a América Latina

El cardenal japonés Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internationalis, estuvo con León XIV este lunes por la mañana y contó que el líder de la Iglesia Católica le transmitió su intención de "preservar el viaje" y que le aseguró que se trataba de una operación menor y que no siente malestar físico al respecto.

Por su parte, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, que participa en Roma de un encuentro convocado por el Papa a diez años de la publicación de Amoris laetitia, aseguró que “no ha habido modificaciones; por el contrario, todo pareciera que va en la línea de mantenerla”.

Mientras que el presidente Javier Milei había anticipado en diálogo con Radio Mitre que "si la situación demanda un corrimiento en la fecha", el Gobierno está disponible para "hacer los ajustes necesarios".

Los cambios en la agenda del papa León XIV

Si bien la cirugía fue programada, el anuncio tomó por sorpresa al entorno del pontífice. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, describió la noticia como un “baldazo de agua helada” y reconoció que nadie la esperaba. También contó que habló con León XIV el lunes por la noche y resaltó la serenidad con la que afrontó la situación.

Además de suspender tus actividades hasta el próximo martes, la internación lo obligó a tener que ausentarse del encuentro sobre Amoris laetitia, que congregó a 115 presidentes de conferencias episcopales, cardenales y otras autoridades de la Iglesia. En la misa prevista para este miércoles, el cardenal Luis Antonio Tagle lo reemplazará junto a los asistentes a la cumbre.