El Papa fue operado de un adenocarcinoma pulmonar: qué es y cómo está su salud

El papa León XIV pronuncia un discurso durante un encuentro titulado "En las raíces de Europa por la paz y la unidad" en el centro de convenciones Robert Schuman, en Metz, como parte del viaje apostólico de cuatro días del papa a Francia

El papa León XIV fue operado con éxito este martes por un adenocarcinoma pulmonar, y en la intervención le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, según informó la oficina de prensa del Vaticano. El Sumo Pontífice había ingresado este martes al mediodía al Policlínico Gemelli de Roma.

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La cirugía se programó luego de que al Sumo Pontífice se le detectara un nódulo pulmonar durante un chequeo habitual. "El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", indica el parte médico firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, responsables de la intervención.

Los médico también detallaron que el Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas: "La duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones". Tras la intervención, León XIV se "despertó sin problemas" y tras un breve período de observación, regresó a su habitación en la décima planta.

La operación estuvo a cargo de un equipo dirigido por Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. Mientras que el equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

Así comunicó el papa León XIV su operación

Este domingo, tras el rezo del Ángelus, el Papa anunció que iba a operarse para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo. El Vaticano indicó que el nódulo se detectó durante una revisión médica de rutina.

Su llegada al hospital estuvo acompañada de mensajes de aliento y plegarias de parte de los fieles de todo el mundo, especialmente los argentinos que esperan por su visita.

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