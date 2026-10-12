El papa León XIV le confirmó al arzobispo de San Juan que vendrá al país: "Nos vemos en Argentina"

El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina en noviembre durante un encuentro con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano. Ambos tuvieron una audiencia privada en el Vaticano, un día antes de la operación a la que se someterá el sumo pontífice y al despedirse le aseguró al monseñor de manera alentadora: "Nos vemos en Argentina".

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El arzobispo de San Juan tenía agendada hace tiempo la reunión con León XIV por su viaje para el encuentro de la Federación Internacional de Acción Católica. Ambos conversaron durante media hora sobre diferentes temas, entre los que se destacaron los preparativos para la visita a la Argentina que el Papa dio por hecho, a pesar de la intevención quirúrgica.

El papa León XIV jamás puso en un duda su gira por Latinoamérica

Sobre su estado de salud, a lo solo horas de su operación, León XIV aseguró que se siente “muy bien y confiado”. “Le dije que contara con nuestro cariño y oraciones del pueblo argentino. Me agradeció, pero no le dio mucha trascendencia en ese momento sobre la operación”, explicó Lozano en declaraciones a La Nación.

Al despedirse, el pontífice le regaló a Lozano una frase que generó tranquilidad respecto a su gira por el país. “Nos vemos pronto en la Argentina”, le aseguró.

El papa León XIV se somete a una operación pulmonar

El Vaticano confirmó que el Papa será internado este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli para someterse a una operación pulmonar para extirpar un nódulo detectado recientemente durante un control. Según explicó el sumo pontífice al finalizar el rezo del Ángelus la semana pasada, la detección fue en una etapa inicial y a tiempo.

“Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días”, había señalado León XIV en su cuenta oficial de X.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó que la intervención demandará una semana de recuperación, pero todavía queda conocer cómo resulta la cirugía y las indicaciones médica. Por lo pronto, su gira por Latinoamérica no fue cancelada; el Sumo Pontífice tiene previsto comenzar el 6 de noviembre por Uruguay y visitar Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre para después ir a Perú.