Salud del papa León XIV: qué es un nódulo pulmonar y cómo es la operación a la que se someterá

El papa León XIV será operado para extirparle un nódulo pulmonar, una pequeña formación tisular habitualmente benigna detectada en fase temprana. La intervención se realizará mediante videocirugía torácica de baja invasividad con anestesia general, demandando cerca de una semana de internación posterior previo a su visita a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

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El propio León, de 71 años, comunicó el diagnóstico al finalizar el rezo del Ángelus. Según la información difundida, los médicos detectaron la lesión durante controles recientes y recomendaron una intervención para retirarla.

La noticia despertó interrogantes por posibles implicancias para su salud, a días de la visita a la Argentina y la gira regional que lo llevará también por Uruguay y Perú. El Papa tiene previsto visitar el país del 8 al 11 de noviembre. Hasta el momento, la Santa Sede no informó modificaciones en el itinerario por la intervención quirúrgica, por lo que resta conocer cómo evolucionará la recuperación del Papa.

¿Qué es un nódulo pulmonar y qué tan grave es?

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido que aparece en los pulmones y se detecta habitualmente mediante estudios de imagen como radiografías o tomografías computarizadas de tórax. Especialistas señalan que entre el 96% y el 98% de estos nódulos son benignos y no representan un riesgo grave para la salud.

Para evaluar el riesgo, los especialistas consideran el tamaño de la lesión, sus bordes, su densidad y si aumentó de tamaño en estudios sucesivos. También tienen en cuenta antecedentes personales, tabaquismo y otros factores de riesgo.

Para conocer su gravedad, en algunos casos tienen que ser sometidos a una biopsia u otras pruebas complementarias. Según detalló el mismo León XIV, el nódulo fue detectado en forma temprana y está circunscrito. "Los médicos creen que es mejor actuar, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo”, dijo.

¿En qué consistirá la operación al papa León XIV?

La intervención requiere anestesia general o total, acompañada por la intubación de la vía aérea para garantizar la función respiratoria del paciente durante todo el proceso. A través de pequeñas incisiones practicadas en el costado del tórax, el equipo médico introduce una cámara e instrumental de alta precisión para concretar la extracción. Al tratarse de una técnica de baja invasividad, el postoperatorio suele ser más leve y la recuperación general resulta considerablemente más rápida.

La opción convencional a este método es la toracotomía o cirugía abierta, una práctica de mayor envergadura que demanda una incisión de entre 20 y 25 centímetros en el costado del tórax y la apertura de la caja torácica. A diferencia de las técnicas asistidas por video, la cirugía abierta implica un proceso invasivo cuya etapa de recuperación puede prolongarse semanas o incluso más tiempo.

El mensaje de la Iglesia argentina por la operación del Papa

Luego de que el Papa anunciara su operación, la Iglesia argentina emitió un comunicado en el que llamó a rezar por él. "Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación", señala el mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Y agrega: "Nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María".

La declaración oficial lleva las firmas del arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, y del obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la entidad, monseñor Raúl Pizarro.