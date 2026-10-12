El Vaticano confirmó cuándo será operado el papa León XIV

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será internado en el Policlínico Gemelli de Roma desde este martes al mediodía para ser finalmente operado del nódulo que le detectaron en uno de sus pulmones.

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De acuerdo con lo que informaron desde la oficina de prensa del Vaticano, el pontífice cumplió con su agenda del lunes sin problemas: mantuvo reuniones audiencias y citas, y se lo notó en buena forma. Según detallaron, comandó una audiencia de miembros de una organización benéfica con sede en Roma, el Circolo San Pietro, y recibió una donación de ellos. Allí se lo observó y escuchó con voz fuerte y clara y sin signos de debilitamiento.

Ahora, León, de 71 años, tendrá por delante una intervención quirúrgica para extraer el nódulo descubierto durante unas pruebas médicas. La operación se da a semanas de que emprenda su viaje hacia la Argentina, donde ya se preparan diversos eventos para recibirlo.

El anunció del descubrimiento del nódulo se realizó durante su oración del mediodía del domingo. El papa había señalado entonces que atendería al consejo de los médicos para extirpar el nódulo “en los próximos días”. De esta manera, tras la intervención, Leon tendrá al menos una semana de recuperación.

La oficina de prensa del Vaticano resaltó además que no existió ningún motivo particular que precipitara las pruebas. También se encargó de negar informaciones difundidas por medios italianos que sugerían que una inflamación había motivado que León se sometiera a un chequeo médico.

Tras 17 de meses de papado, este será el primer evento médico significativo del sucesor de Francisco, un tema en el que el Vaticano suele ser bastante receloso con la información que brinda. Es por eso que la forma en que el papa decidió anunciar su situación también resultó llamativa

Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña mancha o bulto en la zona del tórax o el abdomen que puede medir hasta 3 centímetros. Estas anomalías suelen ser detectadas durante estudios de tomografía computarizada o radiografías. Normalmente, son detectados en estudios de rutina o accidentalmente ante algún traumatismo que demande la exploración de la zona.







Estos nódulos suelen ser benignos, pero ante la posibilidad de que sean malignos se suele recomendar su extracción para determinar si puede ser cancerígeno o no. Atender estas situaciones tempranamente suele dar un buen pronóstico en caso de que fuese cancerígeno.