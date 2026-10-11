En qué consistirá la operación al León XIV: el Papa será intervenido antes de su visita a Argentina

El Papa León XIV atraviesa un procedimiento quirúrgico destinado a la extirpación de un nódulo pulmonar, una pequeña masa o bulto detectado habitualmente mediante estudios de imagen como radiografías o tomografías computarizadas de tórax. La intervención principal comprende una resección pulmonar, abocada a extraer el tejido afectado para su posterior análisis y tratamiento.

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En la actualidad, la mayoría de este tipo de operaciones se lleva a cabo mediante abordajes mínimamente invasivos. Entre los métodos más extendidos destaca la cirugía torácica asistida por video (VATS, por sus siglas en inglés), una técnica que reduce significativamente la agresión quirúrgica en comparación con las metodologías tradicionales.

La intervención requiere anestesia general o total, acompañada por la intubación de la vía aérea para garantizar la función respiratoria del paciente durante todo el proceso. A través de pequeñas incisiones practicadas en el costado del tórax, el equipo médico introduce una cámara e instrumental de alta precisión para concretar la extracción. Al tratarse de una técnica de baja invasividad, el postoperatorio suele ser más leve y la recuperación general resulta considerablemente más rápida.

La opción convencional a este método es la toracotomía o cirugía abierta, una práctica de mayor envergadura que demanda una incisión de entre 20 y 25 centímetros en el costado del tórax y la apertura de la caja torácica. A diferencia de las técnicas asistidas por video, la cirugía abierta implica un proceso invasivo cuya etapa de recuperación puede prolongarse semanas o incluso más tiempo.

Papa León XIV.

Cómo será la visita de León XIV a Argentina

El Vaticano confirmó de manera oficial el itinerario de la visita pastoral del papa León XIV a la Argentina, fijada para realizarse entre el 8 y el 11 de noviembre. El anuncio, brindado por el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, detalló que la gira por el país incluirá actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad de Luján, previo a su traslado hacia Perú para continuar con su gira latinoamericana.

El arribo del Sumo Pontífice está previsto para el domingo 8 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La agenda oficial contempla para la jornada del lunes 9 un encuentro de carácter institucional entre el líder de la Iglesia católica y las autoridades del Poder Ejecutivo nacional. Durante su permanencia en la capital argentina, la comitiva papal establecerá su residencia en la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre la avenida del Libertador.

En el aspecto litúrgico, el programa prevé la realización de una misa multitudinaria sobre la misma avenida del Libertador, en la zona cercana al Monumento a los Españoles. Asimismo, la Santa Sede ratificó la inclusión de un paso por la Basílica de Luján dentro del recorrido en la provincia de Buenos Aires, cuya fecha y horario específicos se darán a conocer en los próximos días.