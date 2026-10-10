León XIV condenó la pena de muerte, a semanas de que EE.UU. fusile a un ex militar

El papa León XIV reafirmó que la pena de muerte es "inadmisible" y sostuvo que la justicia puede garantizarse sin recurrir a la ejecución de personas condenadas. El mensaje del pontífice se conoció en medio de la polémica por la decisión del Gobierno de Donald Trump de ejecutar por pelotón de fusilamiento al ex militar Nidal Malik Hasan. La ejecución está prevista para el 3 de diciembre y el Pentágono anunció que planea transmitirla en directo por internet.

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En el marco de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, celebrada el 10 de octubre, León XIV publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que retomó la doctrina de la Iglesia católica sobre la dignidad humana y la posibilidad de redención. Aunque no mencionó explícitamente el caso de Hasan ni la decisión de las autoridades estadounidenses, sus declaraciones se produjeron mientras crecen las críticas al plan del Departamento de Defensa.

"La pena de muerte es inadmisible porque constituye un ataque a la inviolabilidad y la dignidad de la persona", escribió el Papa. También afirmó que "el bien común puede salvaguardarse y las exigencias de la justicia pueden satisfacerse sin recurrir a la pena capital", en una defensa de las alternativas al castigo irreversible.

Hasan, ex psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado por el ataque ocurrido en Fort Hood en noviembre de 2009, cuando abrió fuego contra militares y provocó 13 muertes y 32 heridos. La ejecución prevista por pelotón de fusilamiento sería la primera de ese tipo en el ámbito militar estadounidense desde 1945.

La Iglesia cuestionó la ejecución pública en Estados Unidos

La postura de León XIV se inscribe en la reforma del catecismo impulsada por su antecesor, el papa Francisco, en 2018. Desde entonces, la enseñanza oficial de la Iglesia católica considera inadmisible la pena capital "en todas las circunstancias" y sostiene que existen sistemas de detención capaces de proteger a la sociedad sin eliminar la posibilidad de redención de las personas condenadas.

La controversia también llegó a la Secretaría de Estado del Vaticano. El cardenal Pietro Parolin cuestionó de manera explícita la decisión estadounidense y calificó de "inaceptable" convertir una ejecución en un espectáculo público.

En Estados Unidos, el arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, expresó su conmoción por el anuncio del Pentágono y reclamó que la decisión sea reconsiderada. El religioso sostuvo que la transmisión pública de una ejecución agravaría el deterioro moral de la sociedad, aunque aclaró que las acciones de Hasan no pueden justificarse.

Vance confirmó que no verá la transmisión

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, habló este viernes de este tema y aseguró que "no vería en vivo" la transmisión del fusilamiento de Hasan. Sin embargo, Vance sostuvo que la discusión sobre el método de ejecución no debería desplazar la gravedad de los crímenes cometidos por Hasan.

Por su parte, el presidente Donald Trump autorizó la ejecución, pero, según reportes de prensa, todavía no había definido si permitirá que la transmisión en directo se lleve adelante.