El papa León XIV recibió los reclamos de las pymes argentinas: consumo y reactivación

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano y le entregó un documento institucional en el que las pymes argentinas reclamaron una recuperación del consumo interno, una reducción de la presión impositiva y un mayor acceso al financiamiento productivo, entre otras medidas para mejorar la situación del sector.

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El encuentro se produjo durante la audiencia general encabezada por el Sumo Pontífice, en la antesala de su primer viaje apostólico a la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre. El documento presentado por Diab contó con el respaldo de entidades empresarias de todo el país.

En el escrito, CAME reconoció algunos avances económicos del gobierno de Javier Milei, entre ellos la estabilidad, la previsibilidad, la desaceleración de la inflación y la mayor apertura de mercados para las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, la entidad advirtió sobre una serie de problemas que todavía afectan al sector productivo. Entre ellos, destacó la necesidad de dinamizar el consumo interno, reducir la presión tributaria de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, ampliar el financiamiento para la producción y disminuir los costos operativos.

En ese marco, CAME propuso conformar una mesa de diálogo plural y federal con cinco compromisos orientados a transformar la estabilidad macroeconómica en inversión, producción y empleo registrado.

La propuesta contempla avanzar en la formalización laboral mediante la simplificación de obligaciones, promover programas de capacitación conjunta entre empresas, sindicatos, universidades e Iglesia, y orientar instrumentos financieros hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones.

También plantea fortalecer las cadenas productivas regionales mediante inversiones en infraestructura que permitan agregar valor en origen e institucionalizar espacios periódicos de diálogo social basados en información económica.

Al finalizar la audiencia, Diab destacó el mensaje social de la Iglesia y sintetizó las demandas del sector: “Las pymes somos la voz federal de la producción nacional. No pedimos privilegios: necesitamos reglas claras, acceso razonable al financiamiento y condiciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones”.

El dirigente también expresó la adhesión de CAME a la encíclica papal Magnífica Humanitas y le entregó a León XIV un mapa de la Argentina confeccionado con tierra de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

La defensa de León XIV a la industria argentina

La de este jueves no es la primera vez que el papa León XIV realiza una defensa de la industria argentina: En noviembre de 2025, el sumo pontífice ya había enviado una la carta a la UIA para la apertura de a 31° Conferencia Industrial.

En su mensaje de ese momento, el sucesor de Francisco señaló que para la Iglesia la economía no es un fin en sí misma, sino "un aspecto esencial pero parcial del tejido social, en el que se desarrolla el proyecto de amor que Dios tiene para cada ser humano".

"El bien común exige que la producción y el beneficio no se persigan de manera aislada, sino que se orienten a la promoción integral de cada hombre y de cada mujer", apuntó el Papa. En ese sentido, recordó a su predecesor León XIII quien sostenía, en palabras del sumo pontífice, que "si los trabajadores reciben un salario justo, ello les permite no sólo sostener a sus familias, sino también aspirar a una pequeña propiedad y amar más la tierra trabajada por sus propias manos, de la que esperan sustento y dignidad, y así, abrirse a más altas aspiraciones para su vida y la de los suyos".

Esa vez, el sumo pontífice también recordó al empresario Enrique Shaw, empresario argentino a quien el papa Francisco autorizó beatificar en 2021. "Entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas", apuntó.

Y recordó que el argentino "promovió salarios justos, impulsó programas de formación, se preocupó por la salud de los obreros y acompañó a sus familias en sus necesidades más concretas". "No concebía la rentabilidad como un absoluto, sino como un aspecto importante para sostener una empresa humana, justa y solidaria", subrayó el Papa.