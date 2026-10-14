El parte médico del papa León XIV tras la operación: “Pasó una noche tranquila”

El Papa León XIV pasó una noche "tranquila" en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, tras la operación a la que se sometió este martes para la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar, lo que significa un tumor maligno en el pulmón. La información fue publicada por Sala de Prensa de la Santa Sede, a través de su canal de Telegram, según indica el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

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"El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día", informó sobre el parte médico la Sala de Prensa de la Santa Sede, a través de su canal de Telegram, según indica el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Según el boletín médico de este martes, la intervención transcurrió "sin complicaciones" y concluyó "con éxito", con una duración de unos 90 minutos.

Al Pontífice se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

Según el parte médico, el examen histológico realizado in situ confirmó el diagnóstico de "adenocarcinoma pulmonar", es decir, cáncer de pulmón, tal y como ya sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios.

El comunicado completo

El Papa León pasó una noche tranquila en el hospital tras una exitosa operación de pulmón.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informa que el Papa León XIV pasó una primera noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma tras someterse a una exitosa operación de pulmón sin complicaciones, y añade que se proporcionará más información a lo largo del día.

Noticias del Vaticano

"La noche transcurrió con tranquilidad para el Papa. Se proporcionará más información a lo largo del día de hoy", declaró la Oficina de Prensa de la Santa Sede el miércoles, la mañana después de que el Papa León se sometiera a una exitosa operación de pulmón sin complicaciones.

El papa León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli, durante la cual los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Un comunicado emitido el martes por la noche por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, firmado por el Dr. Luigi Carbone y el Profesor Stefano Margaritora, jefe de Cirugía Torácica del hospital que realizó la operación junto con el equipo médico, indicó que los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del Papa. «Para garantizar una resección radical, el lóbulo inferior del pulmón derecho se extirpó mediante una técnica videoasistida», señaló el comunicado.

El tejido examinado durante la operación confirmó el diagnóstico que se sospechaba a partir de las pruebas realizadas previamente.

“Un examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, tal como se sospechaba en los exámenes preoperatorios”, dijeron los médicos.

El Papa permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas, mientras que la operación en sí duró unos 90 minutos. Los médicos afirmaron que fue un éxito y que no hubo complicaciones.

Según el comunicado, el Papa León se despertó sin complicaciones tras la operación y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del hospital.

Tras la operación, el Papa León pidió cenar y pasó la velada en compañía de sus secretarios y otros miembros del personal del Vaticano, según informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

En los próximos días se realizarán exámenes postoperatorios al tejido extirpado. Las pruebas preoperatorias ya habían indicado a los médicos dónde y cómo operar.

No se ha comunicado ningún cambio con respecto al tiempo de hospitalización de una semana anunciado previamente.

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