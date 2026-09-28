Papa León XIV en Argentina: el Gobierno oficializó los feriados y dio detalles de la medida  

El Gobierno declaró de interés nacional la visita oficial del papa León XIV prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y confirmó el esquema de feriados para su llegada. En este marco, creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria para coordinar la organización.

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El anuncio se formalizó mediante el Decreto 1103/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se señala: “Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

En ese sentido, el Ejecutivo dispuso un esquema de feriados diferenciado según las jurisdicciones. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que el martes 10 regirá únicamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el miércoles 11 de noviembre se estableció como feriado exclusivo en la Provincia de Buenos Aires, que coincide con la última jornada de la visita papal, que tendrá como epicentro la Basílica de Luján.

Detalles de las medidas por la visita del Papa

En paralelo, el decreto creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el papa León XIV”, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objetivo de planificar y coordinar integralmente la organización.

La norma establece que dicha Unidad tendrá vigencia hasta cumplir los objetivos para los cuales fue creada, con un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto. Entre sus funciones, se destaca la coordinación de las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la visita, así como la planificación de actividades y la definición de prioridades y cronogramas.

También se le asigna la tarea de articular la intervención de distintas jurisdicciones y entidades estatales para garantizar el correcto desarrollo de los actos, incluyendo aspectos de seguridad, protocolo e infraestructura. Otro de los puntos centrales es la canalización de requerimientos en materia de logística, emergencias y relaciones institucionales, en coordinación con organismos nacionales y locales.

Además, la Unidad deberá identificar las necesidades de bienes, servicios y contrataciones indispensables para la organización, impulsando y aprobando los gastos correspondientes con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. El Gobierno subrayó que la medida apunta a asegurar que la visita del Pontífice se desarrolle en condiciones óptimas, dado el carácter histórico y pastoral del acontecimiento.

León XIV arribará el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, en el marco de su gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú.